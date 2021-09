Belén Mora reveló que padre de su hijo no paga pensión hace 10 años

Belén Mora, la humorista de Políticamente Incorrecto de La Red, contó que hace 10 años que espera que el padre de su hijo mayor le pague la pensión. Y que pese a que ocupó abogados para asegurar legalmente esa transferencia, todo resultó inútil. Actualmente Belén Mora espera un hijo con Toto Acuña, con quien también son pareja televisiva en el programa humorístico de La Red.

En su cuenta de Twitter Belén Mora recordó su situación luego de citar un mensaje de Bernardita Ruffinelli. Ésta última escribió que “la pensión de alimentos debería ser garantizada por el Estado. Y misión del Poder Judicial perseguir a los que no pagan, para que no deba pagarse con plata fiscal. Y evaluaciones de cumplimiento de metas a juzgados. Hoy, los únicos que pierden son niñxs y madres que deben asumir solas”, relató.

ESTO 👇🏻 el papa de mi hijo no paga hace diez años y no esta ni ahi. He gastado en abogados y NADA. https://t.co/bhVUg27RFf — BLNZ (@_belenaza) September 7, 2021

Entonces Mora contó que “esto. El papá de mi hijo no paga hace diez años y no está ni ahí. He gastado en abogados y nada”. Sin embargo, no entró en más detalles sobre cuál es la situación actualmente o si tiene en curso alguna diligencia destinada a revertir la situación. En la actualidad Mora está de pareja con Toto Acuña, a quien conoció cuando ambos trabajaban en “Morandé con Compañía”.