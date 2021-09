Claudia Torres: hombre halló a amor del verano del 94, pero muestra que esa puerta se cerró

Claudia Torres por fin fue encontrada. Así lo publicó Roberto, el hombre que el martes en la noche publicó un mensaje en Twitter diciendo que andaba en busca de un amor del verano de 1994, cuando en las discotecas sonaban Los Fabulosos Cadillac y Vilma Palma e Vampiros. Y la tarde de este miércoles, el mismo Roberto informó del “éxito” de su objetivo. La había conocido en Coquimbo pero justo al final él se enfermó.

Sin embargo, fue un éxito a medias. “¡Ya [email protected]! ¡La encontré! Debo dar el crédito a @Kely_188, quien hizo la búsqueda y me envió información fidedigna. Ella podrá corroborar lo que digo. Está viva, existe y no tiene twitter (obvio). Le escribí a su Facebook (inactivo desde el 2015) y aún no contesta”, escribió Roberto a las 16.28 de la tarde de este miércoles.

Veinte minutos después ya tenía retroalimentación. “Y no contestará”, dijo en su Twitter a las 16.48, ilustrando el mensaje con un GIF donde se aprecia una puerta medieval cerrándole el paso al viajero. Luego puso: “Hasta aquí llegó la búsqueda. No quiero generarle ningún problema, ni exponerla a algo que no pidió. Fin de la historia. No hay interés romántico. Hasta acá llegamos. Es como querer saber de un amigo o amiga después de 28 años. Tan simple como eso”, dijo (y bien podría escucharse en el ambiente “Te he prometido”, de Leo Dan).