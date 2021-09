Daniela Bonvallet en el sexto aniversario de la muerte de su padre: “Este día duele, porque te debería haber salvado”

En el sexto aniversario de la muerte de Eduardo Guillermo Bonvallet, su hija Daniela publicó unas estremecedoras palabras en sus redes sociales.

“Hoy 17 de septiembre fue el último día que hablamos, lo último que me dijiste fue ‘Danielita ya me siento bien, estoy tranquilo, ven a buscar un regalito para la Amalia y tráeme unas jaleas y una gatorade roja, déjalas abajo’ (como siempre lo hacía). Fue el último día que escuché tu voz”, partió expresando la hija del “Gurú” a través de su cuenta en Instagram.

“Este día duele, porque te debería haber salvado, me quedé con el ‘me siento bien, tranquilo’ habíamos hablado tanto ese día, te creí. Cuánto lo siento papito querido, yo hubiera partido mi corazón en dos o te hubiera entregado el mío para sacarte ese dolor”, agregó.

La actual concejala por Ñuñoa prosiguió con su relato y recordó que “el 18 de septiembre desperté con la terrible noticia que me desgarró el alma, no pregunté cómo fue, solo sé que perdí la conciencia y me desmayé”.

“Después te fui a ver, porque sabía me estabas esperando, ahí estabas, no como me hubiera gustado verte, te di muchos besos y te mojé tu carita con mis lágrimas, hasta que te llevaron de ahí. Agarré tu teléfono para saber si me habías llamado, y yo no había contestado por estar durmiendo, pero no lo hiciste, no quisiste que te salvara. Habías tomado tu decisión”, continuó.

Daniela Bonvallet manifestó que “todos los días te extraño muchísimo, te amo tanto tanto. Todos los años estas fechas son distintas, este año te recuerdo sonriendo pero mi corazón está sensible, quizás más que otros años”.

“Les doy gracias a todos lo que lo recuerdan, como familia estamos muy honrados. Gracias mil gracias”, cerró.