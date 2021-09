Leo Méndez mostró cirugía nasal y reveló que fue para corregir antigua golpiza

Leo Méndez, hijo de DJ Méndez, causó preocupación porque durante esta tarde subió a sus redes sociales una foto suya donde aparece con parches en la nariz y un mensaje en sueco. Pero después de unas horas, el joven realizó un relato a través donde explicó la situación.

En sus historias de Instagram dijo que “me cuesta hablar y respirar a la vez por la boca, porque no puedo respirar por la nariz ahora.Tengo algodones”, explicó con muestras de incomodidad. Méndez dijo que se tuvo que operar para corregir su nariz, debido a que ésta quedó dañada hace dos años.

Instagram

Esto ocurrió cuando fue víctima de una golpiza “Es una corrección que me hicieron. Hace dos años a mí maltrataron y me pegaron entre tres personas. Desde ese entonces mi nariz quedó chueca y solamente pude respirar por un lado”, expuso Leo Méndez. “Una parte se infectó con pus y todo durante dos años, así que al final hoy me pude corregir la nariz”, agregó.

Y añadió que la agresión fue 2019. El caso llegó a la justicia y uno de los agresores está en prisión. “El principal de los tipos cayó por maltrato. Fueron dos hombres y una mujer contra mí (…) Estoy contento, porque ha sido una lucha larguísima en temas de salud respiratoria y mental, pero ahora está todo llegando a su fin”, dijo Leo Méndez.