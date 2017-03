Estos son los juegos disponibles para Nintendo Switch en su lanzamiento

Muchos jugadores esperan un tiempo antes de comprar una consola. ¿La razón? Ver qué títulos estarán disponibles para este dispositivo que significa una gran inversión. En Publimetro revisamos las fechas de lanzamiento de los nuevos juegos que se vienen para Nintendo Switch y las fechas confirmadas para su venta en Chile.

Estas son las opciones que tendrás para sacarle el máximo provecho a tu consola durante sus primeras semanas:

1.- Just Dance 2017

Este videojuego es la última versión de lo que ha sido una exitosa franquicia. A comienzos del nuevo milenio el DDR (Dance Dance Revolution) de verdad generó una revolución. Era común ver agrupaciones de adolescentes reunidos en algún centro de juegos compitiendo en equipo en este simulador de baile con alfombra.

Luego, los sistemas de detección de movimiento como los sensores de Wii, los controles Move de PlayStation y la Kinect de Xbox dieron paso a otro tipo de videojuegos de baile. En estas nuevas versiones ya no era necesario marcar se cuencias en botones, pues las consolas seguían todo el movimiento de tu cuerpo.

En esta nueva categoría, surge “Just Dance”. Siempre conteniendo los temas más populares del mundo de la música, este es un videojuego pensado para aquellos que gustan de la música y el ejercicio físico. Si no estás acostumbrado a bailar por mucho tiempo, prepara al menos una toalla y una botella con agua helada. ¡A moverse!

El videojuego estará disponible para las dos consolas grandes de Nintendo: WiiU y Switch.

Entre las canciones que traerá el videojuego se encuentran: Sorry (Justin Bieber), Lean On (Major Lazer & DJ Snake Ft. MØ), Don’t Stop Me Now (Queen), Po Pi Po (Hatsune Miku), September (Equinox Stars), Watch Me ‘Whip/ Nae Nae’ (Silentó), Single Ladies (Beyoncé), Don’t Wanna Know (Maroon 5) y Cake By The Ocean (DNCE), entre otras.

El juego estará disponible desde la misma fecha que la consola (3 de marzo) y tendrá un valor aproximado de 44.900 pesos chilenos.

2.- 1-2 Switch

Este es un exclusivo de la consola. Viene a ser lo que fue “Wii Sports”, en el lanzamiento de la Wii, es decir, un juego pensado para sacarle el máximo provecho a las funciones de los controles de la consola. Recordemos que los controles de Switch poseen varios sensores pensados en brindarle un mayor realismo al jugador.

Con este videojuego, Nintendo propone una serie de pruebas amenas que invitan a los participantes a interactuar en duelos. Un duelo de vaqueros o incluso competencias de baile.

Este título también saldrá a la venta el 3 de marzo a un valor aproximado de 42.900 pesos chilenos.

3.- Super Bomberman R NSW

Simplemente el regreso de un clásico. A pesar de existir como franquicia desde 1985, fue en la era de la Super Nintendo, Bomberman se convirtió en un videojuego muy popular, sacando varias versiones con escenarios cada vez más complejos. Sin embargo, la lógica de las etapas era siempre la misma: lograr salir del laberinto gracias a las bombas, matar a todos los enemigos y ser el último sobreviviente.

Hoy esa nueva fórmula está de regreso. A pesar de haber estado presente en otras consolas de la gran N, los jugadores que aman lo retro definitivamente están esperando este título con ansias. También es parte de los videojuegos que estarán disponibles desde el mismo 3 de marzo y su precio referencial es de 42.900 pesos chilenos.

4.- Skyylanders Imaginators

Los conceptos principales de este videojuego son la aventura y la interacción. Para empezar, al abrir la caja no solo te encontrarás con el videojuego, sino que también con unas figuras y un stand para conectar, denominado “portal”. Si, porque para jugar Skylanders deberás diseñar tu propio personaje, y utilizando el concepto aplicado por Nintendo en los “Amiibos”, podrás guardar a esa criatura en las figuras de plástico. Luego, estarás en un mundo mágico peleando con distintos hechizos y armas.

Un juego bastante entretenido, que también estará disponible desde el 3 de marzo. El videojuego vendrá en un starter pack que incluye el juego, figuras, los accesorios (cristal de poder y portal de creación de Imaginite) y un poster con todas las figuras de Skylander Imaginators. Su precio sugerido es de 44.990 pesos chilenos.

5.- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Una de las mejores historias de Nintendo está de regreso con un nuevo capítulo. Este será el útimo juego de WiiU y el primero de Switch, tal como ocurrió con el pasado “The Legend of Zelda: Twilight Princess”, el que fue el primer juego de Wii y el último de Gamecube. Los fanáticos de esta franquicia están expectantes y tienen razón. El tráiler de este gran videojuego era increíble.

Su jugabilidad de aventura y sus grandes personajes nos acompañarán nuevamente en el reino de Hyrule, para brindarnos muchas horas de entretención junto a Link. El juego estará disponible en dos versiones. La primera versión, incluye solo el juego y costará 44.990 pesos chilenos, mientras que la versión deluxe que incluye varios coleccionables como un Cd con el soundtrack, una figura de la espada de Link, un estuche para la Switch en modo portátil y más, costará 129.990 pesos chilenos.

Puedes conocer más sobre este tremendo título aquí.

6.- The Binding of Isaac Afterbirth

Como último adelanto, “The Binding of Isaac Afterbirth” también estará disponible para Switch en su primer mes de vida. Si bien, no saldrá el 3 de marzo, al igual que los otros juegos y la consola, este estará disponible el 17 del mismo mes. Este juego de aventura se centra en su personaje principal Isaac. Los jugadores encontrarán extraños tesoros que cambiarán la forma de Isaac, dándole habilidades super humanas y permitiéndole luchar contra las criaturas misteriosas.

En el juego deberás descubrir secretos. Con más de 500 objetos y armas, más de 1.000 horas de juego, 5 modos de juego únicos, 14 personajes para seleccionar y más de 50 jefes únicos. Esta aventura para ampliar tu colección de Switch aún no tiene confirmado su precio para Chile.