Estos son los unboxings oficiales de la esperada consola de Nintendo

Cada vez falta menos para la venta oficial de Nintendo Switch. De hecho, solo quedan horas, ya que alrededor del mundo distintas tiendas del mundo de los videojuegos están organizando eventos para que los fanáticos tengan su consola desde las 00.01 horas del 3 de marzo.

Para aquellos ansiosos que no quieren esperar a la llegada de su propia Nintendo Switch o de su propia edición especial de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, Nintendo preparó dos videos bastante especiales.

Presentaciones

A través de sus canales de Youtube oficiales, la gigante nipona realizó los unboxings de Nintendo Switch y de la edición especial del próximo Zelda. Un unboxing consiste en la apertura de un producto nuevo, mostrando detalladamente el contenido al interior de la caja.

Sin embargo, Nintendo nos tendría preparada una sorpresa extra. La revisión del contenido de las cajas, fue hecho nada más ni nada menos que por el presidente de Nintendo Europa, Satoru Shibata en el caso de Nintendo Switch y del productor de la saga de “The Legend of Zelda”, Eiji Aonuma en el caso de “Breath of the Wild”.

Te invitamos a revisar los videos a continuación:

Unboxing de la edición especial europea de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”

El contenido de la edición especial más completa en Chile es el que se detalla en la imagen siguiente, donde además se agrega un mapa de Hyrule, una moneda coleccionable y un estuche para la consola en modo portátil.

“The Legend of Zelda: Breath of the Wild” es uno de los juegos que estarán disponibles desde el primer día de vida de la Switch

Y a continuación… ¡Revisa el unboxing de Nintendo Switch!

Unboxing de Nintendo Switch realizado por Satoru Shibata

Este es el contenido al interior de la caja. Una de las grandes quejas de la consola portátil de Nintendo, la 3DS, fue que el adaptador de corriente se vendía por separado. ¡Tranquilos! Ahora con Nintendo Switch, ese cable nuevamente viene incluido en el set inicial.

