Consejos imperdibles de cara al próximo Cyberday 2022

El primer evento de ofertas online del año se viene en grande. Y es que el Cyberday Mayo es una de las fechas preferidas por los cibernautas chilenos, ya a acostumbrados a transformarse en cazadores de artículos a precios impensados.

Como siempre, las categorías más demandas son tecnología, calzado y vestuario, viajes y turismo, deportes, entretención y cultura, inmobiliarias, salud y belleza, por nombrar las más solicitadas, aunque el catálogo es verdaderamente amplio.

De hecho, es tanta la pasión de los compatriotas por este evento, que la última versión cerró con ventas por US$ 433 millones, producto de cerca de 5,3 millones de transacciones.

Y en esta vorágine de compras on line, los televisores encabezan las listas de los artículos preferidos de los cibernautas, con una amplia gama de opciones a la hora de encontrar tu tv ideal, ya sea por tamaño de pantalla, si es o no un producto sustentable, el tipo de tecnología (LED, QLED, etc), cuántos entradas HDMI posee, si integra conectividad wifi y bluethoot, si es HD, Ultra HD o Súper HD…

Los Smart TV sin duda son preferencia en el Cyberday.

En fin, el espectro es múltiple, tanto como los precios, que por referencias del mercado se pueden encontrar desde los $129.000 pesos (Smart TV 32″ FullHD) a los $5.800.000 millones de pesos (QLED 85′' Q950T 8K Smart TV Quantum Processor 8K, Quantum HDR 32x, Direct Full Array 32x).

Claro que para cada modelo existe un soporte de TV específico, que tiene por función ahorrar espacio, proteger tu aparato y también darle algún tono chic al lugar donde colocarás tu joya. En esta categoría encontrarás varios modelos y opciones con diferentes características, partiendo por los brazos de soporte (que a veces son uno, dos o cuatro) o el más sofisticado, como un soporte TV Studio de 4 patas 49 - 70 ($109.990).

Fíjate en los materiales recomendados para el anclaje de tu soporte.

Aquí la recomendación es que tengas en cuenta para cuánto peso está diseñado el soporte, y sobre todo, el rango de pulgadas para las que está diseñado, además de su sistema de fijación (no todos son recomendados para el techo, por ejemplo).

Con todo, nunca está demás repasar algunos consejos antes de que te lances a explorar la web en el Cyberday de mayo. Aquí el más básico es que te prepares, pues la mayoría de los productos están en el retail donde te exigirán clave de acceso. Por ello, si no tienes un usuario, te recomendamos registrarte antes del cyber para que no pierdas tiempo y tengas una experiencia de compra mucho más ágil.

Además, infórmate. La idea es que evalúes todo sobre los productos que quieres: desde los tiempos de entrega, métodos de pago, costo de despacho y hasta el proceso de devolución.

También debes verificar. No hagas pagos ni ingreses datos a páginas que estén fuera de la web oficial del producto que te interesa. Y por último, ¡No te apures! Mantener la calma en este evento es muy importante. Aunque siempre hay mucho tráfico, habrá muchas ofertas que podrás aprovechar en los tres días del evento.