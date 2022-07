Cocktails ready to drink: la nueva tendencia que revolucionó al público chileno y creció durante la pandemia

En octubre de 2021, durante la pandemia, Andrés Villegas, gerente general de Grupo CTOC, lanzó Like, un cocktail ready to drink, envasado en frío, en una botella de diseño moderno y de aluminio que permite enfriar y mantener una baja temperatura por más tiempo, lo que convierte a esta bebida en la más ecológica del mercado nacional a un precio competitivo en su categoría.

“Cuando casi todo Chile estaba en cuarentena, por ende, encerrados, y sin posibilidad de salir a divertirse, nos dimos cuenta de la necesidad de contar con un producto que no implicara mayor gasto, tiempo, ni trabajo, que llegara a las casas y que, además, respondiera a la demanda de cuidar el medio ambiente. Así nació Like”, cuenta Villegas.

Pero la historia de Like es mucho más que la de un cocktail como los que podemos encontrar en el mercado. Este es un producto creado a base de alcohol pentadestilado tipo vodka, de calidad premium y que tomó más fuerza en Chile gracias a la tendencia de países del primer mundo: “Es decir, generar bebidas alcohólicas ready to drink -listos para llegar y tomar-, refrescantes, de sabores frutales, bajos en calorías y con una gradualidad alcohólica equilibrada según el público al que buscamos alcanzar”.

De hecho, según datos revelados por BevAlc Insights, especializada en entrega de estadísticas sobre la industria de bebidas alcohólicas, los productos ready to drink en 2020, tuvieron un alza de 62,3% en sus ventas en Estados Unidos.

Angélica Hernández, gerente comercial de Like, explica que “la tendencia de consumo de los ready to drink en Chile se masificó con la llegada de la pandemia, ya que obligó a las personas a encerrarse e innovar en su hogar para conseguir un poco de entretenimiento. Esta fue una gran oportunidad para Like, ya que se cerraron bares y locales de uso frecuente por jóvenes, lo cual permitió que se pudiera generar un nuevo propósito de adaptación, tanto para la marca como para los consumidores”.

LO QUE ELLAS Y ELLOS QUIEREN

Like es un producto muy bien aceptado por todo público y sus sabores están pensados en los distintos gustos e intensidades. Por ejemplo, Honey y Guaraná (8,5°y 9° G.L) son aquellos sabores con mayor gradualidad alcohólica, por ende, son más cotizados por personas que buscan un cocktail con sabores más fuertes y secos.

“Sin embargo, nuestros esfuerzos van más bien pensados en un público que está demandando bebidas con menor contenido alcohólico, tragos más suaves, frutales o cítricos, como por ejemplo Piña, Blueberries y Mojito, con amplia disponibilidad y que además sean sustentables. Por otro lado, lo que más nos interesa conseguir como marca, es democratizar el acceso a este tipo de productos ready to drink, que sean fáciles de llevar, sabores distintos y únicos, que los consumidores no tengan que esforzarse en preparar, que sean transportables a cualquier sitio y que generen una experiencia única”, agrega Angélica Hernández.

Actualmente Like cuenta con una amplia variedad de sabores, pero hay tres que se han convertido en estrellas de la marca: Like Blueberries, Like Mojito y Like Piña. Son suaves, refrescantes, equilibrados en sus esencias y la gradualidad alcohólica, además se han convertido en los favoritos del público.

Los sabores de Like se mueven entre los 6° y 7° G.L, pero también hay otros de mayor G.L (8,5°y 9°), todos con un exquisito gasificado. “Hoy por hoy, contamos con ocho intensas, únicas y ricas variedades para degustar y probar, convirtiéndolo en un viaje de sabores y mixturas para convertir cualquier momento en algo único y diferente”, puntualiza Angélica.

Like Drinks está presente en supermercados regionales, en más de 5.000 botillerías y minimarkets a lo largo de Chile, entre ellas, importantes cadenas dentro de su categoría. Con fuerza de venta especializada que atiende a botillerías y minimarkets en la Región Metropolitana, y en la Quinta y Sexta regiones. También, hoy puedes comprar este producto a través de su sitio web (www.likedrinks.cl) y cuenta con despachos en todo Santiago urbano. Además, los encuentras a través de Mercado Libre, que amplía su cobertura para despachos a lo largo de todo el país.

Para más información: www.likedrinks.cl; IG: https://www.instagram.com/likedrinks.cl/?hl=es-la /, y FB:@likedrinks.cl.