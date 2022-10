12 pequeños consejos de ahorro que puedes aplicar hoy

Para comenzar un camino hacia la buena salud financiera te presentamos una serie de consejos que puedes comenzar a aplicar desde hoy:

1. Esconde el dinero… de ti mismo

Comienza tomando un poco de tus ingresos mensuales y guárdalo para tener un ahorro, aunque sea pequeño. Asegúrate de transferir este dinero directamente a una cuenta de ahorros, para no tener fácil acceso a éste. Esto puede ser un pequeño engaño, pero te ayudará a organizarte con una cantidad menor de dinero que el que dispones mensualmente.

2. Olvídate de las deudas atrasadas

Trata de hacer que el pago de tus deudas sea algo automático. Esto te ayudará a evitar pagos tardíos, y por consiguiente el cobro de intereses.

3. Ten claro hacia dónde iría un posible aumento de sueldo

Asegúrate de saber de antemano a qué destinarías un eventual aumento de sueldo. Así, si lo llegas a obtener tendrás claro qué hacer con ese dinero extra, sin tiempo para extrañar un estilo de vida de mayores gastos a priori.

4. Aprende el idioma del dinero

¿Valor neto? ¿Ingresos y egresos? ¿Flujo de caja? Todas estas son expresiones útiles. Te recomendamos que ingreses a la sección Diccionario de Sanodelucas para conocer las palabras esenciales para comenzar el camino hacia una buena salud financiera.

5. Guarda para casos de emergencia

Planea para lo inesperado. Aunque creas que no, en algún momento tendrás alguna emergencia, como una falla en tu auto o un accidente menor, que requerirá de dinero urgente. Tener plata aparte te ayudará a evitar cualquier sorpresa desagradable.

6. Construye varias fuentes de ingresos

Vende un producto a tus amigos, ofrece servicios freelance. Siempre hay algo que te acercará hacia una forma de ahorro mayor. Y por si algo falla, tendrás ese segundo ingreso.

7. Monitorea tus gastos

Desde hoy arma una planilla en Excel (no tienes que ser un experto para utilizar esta herramienta) y escribe cada ítem de gasto. Evalúa a fin de mes qué fue necesario y qué gasto se pudo evitar.

8. Ten a alguien que conozca de tus cuentas

Encuentra a un amigo que esté en una misión similar a la tuya respecto al ahorro, y monitoreen sus cuentas de manera mutua. Tener a alguien para avanzar en el camino hará una gran diferencia en términos de motivación.

9. No compres lo que no puedes pagar

El que un producto esté en oferta no significa que debas comprarlo. No gastes lo que no tienes.

10. También es bueno usar efectivo

Pese a que la tarjeta de crédito te puede ayudar con grandes compras, pagar con efectivo te puede ahorrar una serie de deudas si es que eres desordenado con los pagos. Además, te permitirá ver físicamente cómo se mueve tu dinero.

11. No tengas miedo a las cosas usadas

Si hay algo que quieras comprar que supere tus ingresos, puede ser que un objeto de segunda mano te resulte útil. Hoy en día hay muchas páginas dedicadas a la venta de artículos usados que son de calidad y mucho más baratos.

12. Aprende y estudia tus hábitos

¿Gastas mucho online? ¿Te tomas vacaciones más caras de lo que deberías? ¿Te encanta comprar café en la mañana? La única forma de cambiar tus hábitos es estudiándolos y buscando soluciones.