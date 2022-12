Llega el BJ40 Plus, el primer todo terreno de BAIC en Chile

Que es un golpe al mercado qué duda cabe. Porque la llegada del BJ40 Plus, el primer todo terreno que BAIC trae a Chile, no pasará inadvertida de ninguna manera. Y no sólo es eso, sino que además es un paso firme de la marca perteneciente al Grupo Gildemeister, en la convicción de iniciar un nuevo camino en el ámbito nacional.

Así lo explica Paula Sepúlveda, gerenta de Negocios de Fortaleza, quien señala que “con este lanzamiento, estamos iniciando un nuevo capítulo para la marca en Chile, y donde este 2023 vamos a seguir sorprendiendo con modelos disruptivos, atractivos, seguros y confiables, con la mejor relación precio calidad del mercado”.

“BAIC es una marca que tiene todo el potencial para posicionarse como un referente, acercando a más personas productos de calidad comprobada y con tecnologías de avanzada”, señala, agregando que “con el respaldo de Gildemeister y de nuestra red de concesionarios con más de 50 puntos de venta y servicio en todo Chile, vamos a consolidarnos como la decisión más inteligente para nuestros clientes, en cada uno de los segmentos en que participamos”.

“Y como BAIC Nos Mueve, invitamos, a partir de ahora, a más personas a moverse con nosotros”, agrega.

Sobre el BJ40 Plus, Paula Sepúlveda indica que ”se convierte, por lejos, en el mejor todo terreno de las marcas emergentes del país”.

El BAIC BJ40 Plus tiene un look que nada tiene que envidiarles a los todo terreno premium, destacando por su robusto diseño exterior, cuidados detalles interiores, tecnología de avanzada y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Además, destaca en lo referente a seguridad, con frenos ABS/EBD/BA, control de tracción y de estabilidad, monitor de presión de los neumáticos, barra antivuelco y freno de estacionamiento electrónico.

Con precios que van entre los $29.990.000 y $37.990.000, a Chile llega en tres versiones, una de 4x2 y dos de 4x4, equipado con motores 2.0 turbo gasolina y diésel, con potencias de 221 HP y 161 HP y un torque de 380 Nm, gestionado por una caja automática de ocho velocidades.

Aparte, ofrece opciones con la máxima tecnología de performance off-road: control de ascenso y descenso en pendientes, bloqueo diferencial electrónico delantero y trasero, sumado a un ángulo de ataque de 37° y, de salida de 31°, y cuatro modos de conducción que incluyen “comfort”, “snow”, “eco” y “sport”, para explotar la sensación de deportividad en la conducción cuando se desee, ideal para los amantes de la aventura y el mundo outdoor.