Un día EXTRA especial para mamá con Old Navy: los mejores (¡y más cool!) regalos desde $12.990

Llegó mayo, el mes perfecto para lucir looks de frío y de lluvia y el mes que trae una de las fechas más especiales del año, el día perfecto para regalonear a todas aquellas mujeres que cumplen con el increíble rol de ser mamás.

No importa cuál sea su estilo y súper poder, Old Navy te hace la misión de buscar y encontrar el regalo perfecto, fácil y entretenido, pues con la colección de invierno lo único que te complicará será elegir entre la gran cantidad de opciones desde vestidos de un hombro, las más cómodas y lindas calzas deportivas, parkas puffer que no se querrá quitar y ¿por qué no? Opciones de looks para hacer family matching, nuestra especialidad.

Old Navy tiene una propuesta de ropa y accesorios muy variada para TODA LA FAMILIA y siempre con ¡promociones increíbles! Actualmente, además de un hasta 40% de descuento en polares y chaquetas de invierno de hombre, mujer y niños, estamos con hasta 40% off en productos seleccionados de mujer, donde encuentras poleras manga larga y manga corta desde $12.990 o suéteres de temporada desde $25.990, entre muchas opciones más.

Estas ofertas, junto con la variedad de productos de invierno, están pensadas con el objetivo de brindar la mejor experiencia de compra, para que la familia completa pueda sentirse cómoda y a la moda, un hito que refuerza el espíritu que ha caracterizado a Old Navy desde su fundación en 1994 y con el que ha logrado adentrarse en lo más profundo de cada hogar.

La colección de invierno y toda esta increíble experiencia, está disponible en la tienda de 600 metros cuadrados en el tercer piso del Costanera Center y en www.oldnavy.cl con despacho a todo Chile.