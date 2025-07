Jeannette Jara responde a ofensa de Johannes Kaiser por su físico: “No se merece ningún comentario”

Fue después de la proclamación oficial de su candidatura ante el Tribunal Electoral (Tricel) que la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se refirió a las ofensas que lanzó el candidato presidencial, Johannes Kaiser, hacia su persona y la expresidenta Michelle Bachelet, al hacer alusión de sus aspectos físicos de manera peyorativa.

Antes de ser consultada por el tema, la candidata oficialista sostuvo que espera “que en noviembre me elijan su presidenta para poder liderar un buen gobierno que no se base solo en eslogan, sino que en medidas concretas de política pública, que no se base solo en el odio, sino que en poder implementar elementos que nos permitan tener una sociedad más cohesionada y no descalificarnos solamente entre unos y otros”.

Posteriormente, Jara respondió a las declaraciones de Kaiser: “Yo pensé que la dureza se iba a expresar en ideas, no en descalificaciones del físico de otra persona. Pero sabe cómo lo tomo, sin ningún comentario, no se merece ningún comentario”.

Gobierno: “En política no todo vale”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por su parte, llamó a centrar el debate en propuestas e ideas y dejar las descalificaciones de lado, asegurando que “en política no todo vale”.

“La ciudadanía espera que el debate sea con mayor altura (...) Que sea un debate de ideas, no de ataques, no con odio, no con caricaturas, no con violencia. Las posiciones políticas pueden ser muchas, pueden ser muy distintas, pueden ser muy contrapuestas incluso, pero siempre se tienen que dar en un debate que sea en torno a las ideas y no a las descalificaciones o a ataques de distintas características”.

“Esperamos, entonces, de todos los candidatos y candidatas que contribuyan a dar en el ejemplo, a dar el ejemplo en torno a un debate con altura de miras. Los chilenos y chilenas esperan más de los candidatos y candidatas”, agregó.