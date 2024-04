Financiamiento automotriz: 5 consejos para tu perfil crediticio

Todo esto hace que sea probable que puedas estar considerando comprarte un auto nuevo, para lo que probablemente necesitarás hacer una solicitud de crédito automotriz.

¿Ya estás pensando en ello? Ten en cuenta que en el proceso será evaluado tu comportamiento bancario, por lo que tienes que hacer lo posible por demostrar que eres un buen deudor. Acá algunos consejos que podrán ser de utilidad en esa línea.

CINCO CLAVES PARA MEJORAR TU PERFIL CREDITICIO

Si quieres solicitar un préstamo para comprar un vehículo, primero evalúa tu capacidad de pago, utilizando un simulador de crédito, que te ayudará a saber tu cuota ideal. Sabiendo esto, enfócate en los siguientes factores para demostrarle al banco que serás capaz de pagar:

1. Revisa tu informe de deudas

Para conocer tu situación crediticia actual, debes solicitar un informe de deudas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Puedes hacerlo a través de su página web, ingresando tu RUT y clave única. Es un informe gratuito y te entrega información actualizada sobre tus deudas con instituciones financieras, y su estado de pago. Asegúrate de que en dicho reporte no se muestren pagos atrasados.

2. Paga tus deudas a tiempo

Tener deudas morosas afectará tu puntaje crediticio, así que preocúpate de tener todas tus cuentas al día al momento de hacer la solicitud de crédito automotriz. La institución financiera querrá saber qué tan buen deudor eres, así que intenta pagar tus cuotas a tiempo, tanto para evitar intereses como para garantizar tu buen comportamiento financiero. Tener activado el pago automático de cuentas puede ser de ayuda si sueles olvidar las fechas de vencimiento.

3. Comunícate con tu banco si tienes problemas con alguna cuota

Si estás pasando por problemas financieros, es importante que lo comuniques con el banco o institución con el que actualmente tengas un crédito, de manera de explorar posibles acuerdos de pago o consolidación de deudas para que no llegues a aparecer en mora.

4. Reduce tu deuda existente

Si el total de tu deuda actual es muy alto, te conviene reducirlo. Al solicitar un crédito para un auto, las instituciones financieras compararán tu deuda actual con tu capacidad para pagar, es decir, tu ingreso. Para calcular tu capacidad de endeudamiento, se utiliza la fórmula: (ingresos totales - gastos totales) x 30%. Debes asegurarte de que tu capacidad de endeudamiento sea superior a la cuota que deseas pagar.

5. Mantén tus tarjetas de crédito activas

Consigue un equilibrio en el uso de tus tarjetas de crédito, de manera de mantenerlas activas, demostrando que eres un buen deudor. Pero no utilices todo el crédito que tengas disponible y, sobre todo, no te sobreendeudes ni abras tarjetas de crédito que no necesites.

Maximiza tus posibilidades de obtener un crédito

Ahora que conoces los puntos que influyen cuando pides un crédito, evalúa si es la forma que más te conviene para invertir en un automóvil. Para ello, usa un simulador de crédito para saber el número y el valor de las cuotas del crédito.

Y para que todo vaya bien con tu solicitud de crédito confirma que tu historial crediticio esté limpio, ya que te ayudará a conseguir las mejores condiciones para que ese proceso vaya por buen camino.