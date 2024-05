“Podemos tener cambios”: Camila Vallejo analizó la “metamorfosis” de Boric tras viral respuesta en Instagram

Esta tarde de miércoles, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, habló del post “metamorfosis” del presidente Gabriel Boric, que él mismo respondió a través de Instagram, en la misma cuenta que publicó la ilustración que lo personifica.

La gráfica de nueve dibujos, publicada por la ilustradora Javiera Ortega, conocida como “holamirona” en sus redes sociales, muestra a Boric en diversas etapas y representaciones, desde Presidente y diputado, hasta personajes como Winnie The Pooh y un Carabinero.

“Está bueno. Desafiante pensar que puede venir a tus ojos (me imagino el último expresa esa incertidumbre) Un abrazo”, comentó el jefe de Estado. Ante un comentario de una usuaria que expresó que Boric “nos has defraudado demasiado en esta metamorfosis”, el presidente respondió: “No es lo mismo ser activista/dirigente de una causa particular legítima, ni diputado, a ser Presidente de todos los chilen@s. La diferencia en las responsabilidades implica asumir, cambiar, pero sin nunca abandonar los principios”.

Vallejo y su opinión “metamorfosis” de Boric

En una entrevista que dio a CNN Chile, la ministra Camila Vallejo explicó que “el Presidente lo ha dicho, una cosa es ser activista, otra cosa es ser Parlamentario y otra cosa es ser Presidente de la República y tener que gobernar para todo un país”.

Vallejo aseguró que Boric ha asumido su tarea con máxima responsabilidad, siempre escuchando a todas y todos, y adaptándose a las urgencias que la ciudadanía pone sobre la mesa. “Gobernar es tener claro el horizonte, pero también tener cierta flexibilidad en los instrumentos que se tienen que construir y plantear como soluciones esas urgencias”, complementó.

“Nosotros en esto hemos sido muy claros y claras, efectivamente podemos tener cambios en el diseño de instrumentos pero nuestros objetivos y nuestros horizontes los tenemos también sumamente establecidos y en eso no hemos cambiado la dirección”, añadió Vallejo.

Cumplimiento del programa de Gobierno

La ministra Vallejo resaltó que el gobierno está cumpliendo con su programa, con objetivos claros, y que en los dos años que quedan seguirán ejecutando los compromisos asumidos. Esto incluye tanto los del programa de gobierno, como la reforma del Crédito con Aval del Estado (CAE), la reforma de pensiones y el pacto fiscal, así como otros compromisos que han surgido en el camino.

“Nuestro objetivo claro es seguir adelante con nuestro programa. Llevamos dos años de gobierno y parte del programa se ha ido cumpliendo de manera sustantiva, y nos quedan dos años para seguir ejecutando compromisos”, concluyó Vallejo, subrayando la continuidad y la adaptabilidad del gobierno en respuesta a las necesidades ciudadanas.