“No me afecta”: Autor de escultura de madera de Ben Brereton en Penco sale al paso de las críticas

A través de redes sociales, se ha viralizado una escultura de madera con la figura del chileno-británico, Ben Brereton, que tras su nominación a La Roja -a punta de goles y carisma- se ha ganado el corazón de todos los chilenos.

Y es por eso que, en varias partes del país, han querido reconocer a “Big Ben” y en Penco, tierra natal de su madre, un escultor talló la imagen del delantero del Blackburn Rovers en madera de ciprés.

La escultura generó opiniones divididas en redes sociales, desde personas que la valoraron a otras que definitivamente la criticaron.

En conversación con Página 7, Mauricio Pichuante, autor de la escultura, se refirió al proceso de elaboración de la misma, como también respondió a quienes han criticado su trabajo.

“Fue rápido todo esto, nos demoramos entre tres y cuatro días. La técnica es tallado con motosierra, que en Chile no es muy común (...) un 95% son cortes con motosierra y lo otro un lijado que hacemos con otras herramientas. Este estilo de trabajo rápido se trae de Alemania”, señaló Pichuante.

Sobre las críticas, Pichuante señaló que “la gente que vio el proceso (de escultura) quedó maravillada, pero la que no, no pudo apreciar el contexto. Hay varios comentarios negativos, pero no me afecta”

“Llevo muchos años trabajando en esto y si uno hace una escultura así en público, sabe que pueden venir esos comentarios. No hay problema, es parte de esto”, añadió el artista.