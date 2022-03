Denuncian ausencia y complicidad de la seguridad en incidentes de Querétaro vs Atlas

La noche de este sábado se vivió uno de los episodios más dramáticos e impactantes del fútbol latinoamericano del último tiempo, con la batalla campal entre las barras de Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora.

El violento enfrentamiento obligó a parar el partido en sus primeros 15 minutos, luego de que se registraron brutales peleas en la galería. Según reportes extraoficiales, los incidentes dejaron al menos 17 muertos.

Las imágenes difundidas del estadio y sus gradas son extremadamente sensibles. Y algunos registros apuntarían a la principal crítica surgida entre los hinchas presentes y los usuarios de redes sociales: la poca seguridad en el recinto y la ausencia de acción policial.

Tanto en diversos relatos como videos, se puede evidenciar cómo los efectivos policiales y el personal de seguridad del lugar se mostraron inactivos durante la desatada pelea, así como habrían facilitado las condiciones para que esta se iniciara.

El periodista de Fox Sports México, René Trejo -quien se encontraba en La Corregidora en la negra jornada-, aseguró que fue testigo de “una policía que brilló por su ausencia. La policía estatal y la policía municipal realmente no existieron. No podemos contar más de 50 elementos de seguridad pública. Lo que sí había en este partido era seguridad privada, que realmente no pudieron detener la situación”.

😂😂 Vean a un policía en el juego de #Queretaro de lo más relax cuando comenzó el motín. Estaba en su celular bien tranquilo. #Mexico #futbol pic.twitter.com/kfGR5bbWHj — M҉M҉A҉R҉I҉P҉O҉S҉A҉ 🇵🇷 (@MMariposa31) March 6, 2022

En la misma línea, uno de los hinchas agredidos de Atlas aseguró que fue la propia seguridad del estadio quienes dejaron entrar a los barristas de Querétaro al sector donde se ubicaba la visita.

“Cuando quisimos escapar por la puerta de salida, nos encontramos con que en el playón visitante ya había hinchas de Querétaro porque la policía también le abrió esos portones de seguridad. Nos acorralaron y apedrearon”, relató.

El que abrió la puerta a los ultras del Querétaro…es el de seguridad. Es la mayor vergüenza vinculada al deporte del siglo XXI. Imborrable. pic.twitter.com/E33bBsMC5c — D4P (@deprtes4parodia) March 6, 2022

Según el joven, “probablemente estaba todo premeditado. A nuestra afición nos prohibieron ingresar con monedas y ellos tenían pica-hielo, navajas y hasta pistolas. Hay videos donde se ven que los policías abren las rejas”.