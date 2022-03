“Es una locura”: Arturo Vidal alza la voz ante un posible interinato en la Roja

Arturo Vidal, uno de los máximos referentes de la Roja, alzó la voz y se mostró crítico ante la posibilidad que un cuerpo técnico interino tome las riendas de la selección chilena hasta fin de año, una vez que se lleven a cabo las elecciones de directorio de la ANFP.

“Es una locura, una locura eso. Espero que siga el profe (Lasarte), que pueda la Selección estar bien, que analicen el nuevo proceso y que todo sea para mejor y en el beneficio del equipo”, declaró el “King” en Radio ADN, antes de tomar su vuelo de regreso a Italia.

Cabe consignar que Pablo Milad y su equipo directivo en la ANFP tendrían decidido no renovar el contrato de Martín Lasarte y otorgarle la responsabilidad de hacerse cargo de la Roja adulta a Patricio Ormazábal, actual DT de la Sub 20, quien asumiría de forma interina en dupla técnica con Milovan Mirosevic.

“No me meto con los dirigentes”

Más allá de lo que pueda suceder con el cuerpo técnico de la Selección, Arturo Vidal habló de la eliminación de la Roja del Mundial de Qatar 2022. “Fue duro este golpe, pero nos tenemos que levantar, pensar en el futuro y ojalá vengan cosas mejores. Han sido años muy lindos con las Copas Américas, Mundiales y esperemos que podamos ir para el siguiente”, expresó.

Por otro lado, al mediocampista del Inter se le consultó por unas declaraciones de Pablo Milad, en las que responsabilizó a Reinaldo Rueda por el reciente fracaso de la Roja. “Eso no me compete, no me meto con los dirigentes, ya que cada cual tiene que hacer su trabajo y no es el momento para criticarlos. Estoy demasiado triste para pensar en ello. Ahora solo quiero pensar en mi carrera y volver cuando me toque a la selección”, fue su respuesta.