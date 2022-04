Ben Brereton y su llegada a la Roja: “Nadie sabía quién era yo, pero siempre me apoyaron”

La nominación a la Roja del delantero inglés-chileno Ben Brereton Díaz y su posterior desempeño en el cuadro nacional dio inicio a la particular “Brereton-manía” en nuestro país. Rápidamente el ariete originario del viejo continente se transformó en figura, hasta con una estatua y un premio Copihue de Oro de por medio.

Esta efervescencia traspasó las fronteras y llegó hasta la atención de su natal Inglaterra, donde la revista Four Four Two conversó con el joven goleador sobre su exitosa llegada a la Selección Chilena, donde habría alcanzado un estatus de superestrella.

En una extensa entrevista con el futbolista de 22 años, el medio recalcó el recibimiento que tuvo en un país donde figuraba como un verdadero extranjero. “Es increíble. Nadie sabía quién era yo cuando fui por primera vez, pero me apoyaron como si lo hicieran. Todos me respaldaron y realmente lo disfruté”, señaló Brereton.

Sin embargo, el artillero del Blackburn Rovers reconoció que estuvo inquieto y expectante durante sus primeros días en Chile.

“La primera vez estaba muy nervioso porque no podía hablar español, pero todos los muchachos son brillantes. Con los que más me entendí fueron los hermanos Díaz, Paulo y Nicolás, son unos muchachos fantásticos, y Tommy (Alarcón), que juega en La Liga con el Cádiz. Lo he disfrutado desde el principio. Aunque no hablo el idioma, me llevo bien con todo el mundo. Nos divertimos y jugamos FIFA. Me hicieron sentir bienvenido, es un grupo unido”, recordó.

Situación que espera cambiar estudiando el idioma con el puro propósito de sus partidos con la roja: “Solo necesito aprender un poco de español, lo estoy haciendo todas las semanas. Espero poder aprenderlo rápidamente”.

De Stoke a Santiago

“Fui para allá por primera vez cuando tenía seis meses de edad, y la segunda fue hace seis meses cuando fui nominado para las Clasificatorias para el Mundial”, apuntó, entre risas, Ben Brereton.

Y es que su historia familiar, a pesar de su ascendencia chilena, ha sido bastante lejana a nuestro país.

“Mi mamá (Andrea Díaz) vino (a Inglaterra) cuando tenía 13 o 14 años con su mamá, papá y hermanas. Entonces ella conoció a mi papá. Cuando vino, no hablaba mucho inglés, así que estaba aprendiendo el idioma”, contó.

“Esa es una de las razones por las que no sé mucho español en este momento, porque ella había estado tratando de aprender inglés y le resultaba difícil hablar ambos idiomas. Si conocieras a mi madre, pensarías que es inglesa”, reconoció.

[ Mamá de Ben Brereton recorrió Penco y se fotografió con estatua de su hijo ]

En cuanto al fútbol chileno, aseguró que “tengo primos, tías y tíos en Chile que apoyan a Colo Colo. Son el equipo de mi madre, así que a ellos también apoyo”.

Desde su primera nominación en junio de 2021, Ben Brereton Díaz ha jugado 12 partidos junto a la selección chilena: diez en la oncena titular y en solo dos ingresando desde la banca. Encuentros en los que ha convertido cuatro goles -tres por Clasificatorias y uno por Copa América-.