Juan Cristóbal Guarello y polémica de árbitros: “van a saber más cosas sobre esto”

Juan Cristóbal Guarello afirmó que “se van a saber más cosas”, respecto a la crisis del fútbol nacional que terminó con la salida de Javier Castrilli de la Comisión de Árbitros.

El remezón en la ANFP, surgió luego de filtrarse un audio del árbitro Francisco Gilabert, donde contó que cobró un penal durante el partido de Huachipato y Copiapó, a sabiendas que no correspondía.

“Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina. Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era” fue parte del polémico mensaje reveló el programa radial “Los Tenores” de ADN.

“Se sabrán más cosas”

Tras la bomba noticiosa, el periodista dijo en sus sección deportiva de Canal 13 que aún hay más información por conocerse.

“Ya se van a saber más cosas sobre esto, lo cierto es que Castrilli se contradice, porque él echa árbitros que él mismo había sugerido a la Conmebol para que arbitraran partidos internacionales. Al final los echa porque se levantaron en su contra”.

“Este problema, no solo del arbitraje sino de la definición del ascenso, viene desde el momento en que la ANFP presionada por Huachipato decide suspender el partido entre Curicó y Copiapó. Si ese era el partido que se tenía que jugar y, finalmente, lo atrasan más de un mes y termina jugando Huachipato con Copiapó”, recordó el periodista.

Señalando también que esta “es una cadena de irregularidades que culminó con el penal, pero no culminó ahí. Se supo un mes después que hubo presiones, un llamado desde Santiago para que se cobrara ese penal”.