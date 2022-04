Paulucci reconoce desgaste con plantel de la UC: “A veces los jugadores se cansan de los entrenadores”

Cristian Paulucci aportó más dudas que certezas respecto de su continuidad en la banca de Universidad Católica después de la derrota sufrida esta noche ante Deportes La Serena, por 2-0, en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Los papayeros se impusieron por 2-0 al equipo alternativo que presentó el técnico Paulucci en San Carlos de Apoquindo.👇https://t.co/9UruNMiU0v — Publimetro (@PublimetroChile) April 10, 2022

El estratego argentino respondió a las consultas de los medios deportivos con el desánimo propio de una campaña que no ha estado a la altura de las expectativas y que en los últimos siete encuentros, uno de ellos por la Copa Libertadores, se ha traducido en seis caídas y tan solo una victoria (ante la U).

A veces los jugadores se cansan de los entrenadores, voy a hablar con ellos para ver qué pasa. No quiero ser una molestia para este club. — Cristian Paulucci

El incierto futuro de Cristian Paulucci

“El único responsable soy yo. Jugamos un mal partido. Con el plantel que tenemos es imposible jugar así, y como dije antes, el único culpable soy yo”, fue la contundente respuesta de Paulucci, quien dejó entrever una suerte de desgaste y desconexión en su relación con el plantel estudiantil.

LEE MÁS: La U no pudo recuperarse: cayó derrotada en los descuentos ante Coquimbo Unido

LEE MÁS: ¡Terrible!: Nicolás Ramírez sufrió escalofriante lesión en duelo entre Everton y Huachipato

“A veces los jugadores se cansan de los entrenadores, voy a hablar con ellos para ver qué pasa. No quiero ser una molestia para este club”, señaló el estratego que, de momento, descartó renunciar a la dirección técnica de la UC.

“Se interpretó mal, dije que voy a hablar con los jugadores. Me siento respaldado por ellos y la dirigencia. El día que no sienta eso, me voy para mi casa”, cerró.

[ Copa Libertadores: Universidad Católica debutó con derrota ante Talleres en Argentina ]

Cabe recordar que la UC recibirá el próximo martes a los peruanos de Sporting Cristal, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.