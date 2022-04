Chino Ríos quiere volver al circuito ATP para “tratar de ser el más viejo en ganar un torneo profesional”

Marcelo Ríos se ha preparado intensamente para lo que será su vuelta a la práctica del tenis, este 1 de julio, ante el español Álex Corretja, en un partido de exhibición en el Gran Arena Monticello.

“Bien Carvajal al no sancionar penal y amonestar a Costa por simular (...) Satisfacción por el trabajo realizado”, escribió en el...👇https://t.co/Gnpx2KoDh4 — Publimetro (@PublimetroChile) April 10, 2022

Un enfrentamiento que el zurdo reconoce en latercera.com le abrió el apetito de volver a competir profesionalmente en el circuito del ATP Tour.

LEE MÁS: Todo escrito en un live: Chino Ríos trató de “cara de raja” a Mauricio Israel

LEE MÁS: Chino Ríos mandó mensaje a Gabriel Boric: " ponga mano dura a estos hijos de... que se dedican a cagarle la vida a muchas familias”

“Encontré la solución y caché que aguanto y puedo entrenar un mes tranquilo y jugar. A menos que me la eche ahora, pero ojalá no me pase. El primer mes me lo estoy tomando relajado y ya al otro mes voy a estar con todo. Además, estoy pensando en algo que puede ser una locura (...)”, reveló el zurdo, quien en la extensa entrevista que dio este domingo en el medio nacional, dio cuenta de sus planes de retorno al circuito profesional.

El deseo de Marcelo Ríos

“Es una locura que yo controlo y lo he conversado con mi señora. Y lo quiero hacer por mí, una satisfacción personal mía: quiero volver a tratar de ser el más viejo en ganar un torneo profesional”, afirmó Ríos.

El deseo del tenista retirado lo fundamentó en la buena condición física que ha logrado estas últimas semanas y en que sus tratamientos a la cadera han sido efectivos. “Fui a Chile y me pusieron ácido hialurónico, y me ha servido. Llevo tres semanas sin dolor”, reconoce.

De todos modos, Ríos aclara que es consciente que si quiere ganar algún torneo profesional, no sería en alguno de los más importantes del circuito.

“La vez anterior me ofrecieron wild cards (invitaciones) en Kitzbühel y Umag, pero no es lo que quiero y tengo que ser realista. Quiero tratar de ganar un Challenger, el más chico que sea, o un Futuro. Tampoco me voy a ir a meter a jugar al Congo o a Egipto”, explicó.

“Si West Ham lo hubiera contratado, David Moyes estaría bajo una presión real”, dicen medios extranjeros. 👇https://t.co/I3hqtaaDmm — Publimetro (@PublimetroChile) April 10, 2022

“Todo depende de cómo reaccione mi cuerpo. Quiero hacerlo y el punto de partida va a ser la exhibición con Corretja. Quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacerlo. A lo mejor no lo logro, pero cuando juego me siento bien. No quiero volver al tour, sino que ganar un torneo profesional, aunque sea el más penca. Ojalá fuera en Estados Unidos y en cemento, pero también me ofrecieron la vez anterior jugar en Argentina. Pienso entrenar con todo. No quería contarlo, pero lo hago porque es entretenido y creo que puedo hacerlo. Ojalá no me cague la cadera”, finalizó.