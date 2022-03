Todo escrito en un live: Chino Ríos trató de “cara de raja” a Mauricio Israel

Marcelo Ríos no tiene filtro ni pelos en la lengua, lo que quedó más que demostrado en un live realizado anoche, donde más de un famosillo se conectó.

En el live Bombastic Prime de Cecilia Gutiérrez, se conectó el “Chino”, pero también Daniel Fuenzalida.

Al percatarse que Fuenzalida estaba en el live, la periodista relató el episodio en el que mismo “exhuevo” sostuvo que tras un choque, Ríos le pidió cambiarse de lugar y que él se hiciera pasar por el conductor.

“Me importa una raja lo que diga el huevo”, escribió el tenista.

Y tal seguía el programa, comenzaron a hablar del regreso de Mauricio Israel a la TV, y fue ahí que el extenista de nuevo arremetió: “Qué cara de raja”.

El exhuevo contra el Chino

En el “MeLate”, hace meses, Daniel Fuenzalida dijo que Marcelo Ríos suele emitir fuertes palabras en redes sociales. Por eso recordó lo que pasó hace un año, cuando Ríos se refirió en términos irónicos sobre el estado de salud de la madre de Fuenzalida, quien falleció.

Y entonces recordó cómo fue la situación con Ríos. “Nunca me he referido a ese tema tampoco. Cuando mi mamá cayó hospitalizada y yo pedí cadenas de oración y subí la fotografía. Marcelo respondió ‘oh, estoy súper preocupado. No voy a poder dormir’. Yo en el minuto estaba preocupado de la salud de mi mamá, no de contestarle a Marcelo”, explicó.

Enseguida añadió que “lo cuento porque, de alguna manera, cuando salen este tipo de noticias, él es tanto el odio que se produce en su cerebro. Yo no soy psiquiatra ni neurólogo, pero se debe producir en su cerebro algo químico que lo hace actuar de esta manera, algo con sus neuronas, algo químico, un impulso. Es un asesino con el celular”, agregó.