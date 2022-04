Menor autista a quien Ronaldo botó celular rechazó disculpas e invitación del jugador: “No quiere verlo”

Sarah Kelly, la madre del menor a quien el futbolista portugués Cristiano Ronaldo le lanzó su teléfono celular al suelo, una vez finalizado el partido que su equipo Manchester United perdió este fin de semana ante Everton, informó este martes que su hijo no aceptó la invitación del futbolista luso de ir a ver un partido en el estadio de Old Trafford.

Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decirle: ‘Lo siento’. — Sarah Kelly

Ronaldo, quien en dicho partido contra Everton botó el aparato del menor de un manotazo, había pedido disculpas públicas en sus redes sociales y en las mismas había invitado al niño a ver un partido en el estadio de Manchester United como un gesto de “fair play y deportividad”.

La estrella del Manchester United pagó su frustración con un joven de 14 años a quien le rompió el teléfono de un manotazo.👇https://t.co/BLgYKpbC7C — Publimetro (@PublimetroChile) April 11, 2022

La respuesta a tal invitación del portugués la respondió la madre de menor, quien enfática aseguró a los medios deportivos ingleses que su hijo “no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”.

Invitación “poco genuina” de Cristiano Ronaldo

Las razones que la mujer esgrimió para tal decisión de su hijo tienen que ver con la poca credibilidad que ve en el gesto del futbolista, quien con su manotazo no sólo le arrojó el teléfono celular al menor sino que le provocó algunas heridas en su mano.

LEE MÁS: Save The Children rompe con Cristiano Ronaldo tras su incidente con un niño autista

LEE MÁS: “Mi hijo estaba en shock, es autista y lloró”: madre de niño agredido por CR7

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un ‘Blue’ (apodo con el que se conoce a Everton) ir a ver a un ‘Red Devil’ (apodo del Manchester United) No tengo nada que decirle”, enfatizó Kelly, quien acusó a Ronaldo de poco “genuino” en su gesto.

El entrenador del Real Betis fue consultado si dirigiría a España, dando una contundente respuesta👇https://t.co/t8adeyQcGb — Publimetro (@PublimetroChile) April 12, 2022

“Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decirle: ‘Lo siento’. Eso fue lo más gracioso para mi. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad, en lo absoluto”, insistió.

En su argumentación, la madre del menor aseguró que “desde mi punto de vista, si alguien nos agrediera en la calle y luego nos pidiera que fuéramos a cenar, no lo haríamos”.

Medio deportivo nacional dio cuenta de las primeras conversaciones del presidente del fútbol chileno con el técnico de la UC y...👇https://t.co/ERTTBnhspm — Publimetro (@PublimetroChile) April 12, 2022

“Sólo porque es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué lo haríamos? Es como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro (...) no son mis palabras, son las de mi hijo. Le afectó más a él que a mí, así que dejé que él lo decidiera: no quiere ir a Manchester y no quiere ver a Ronaldo”, finalizó.