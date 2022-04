Universidad Católica no dio su brazo a torcer y mantuvo para el domingo su partido ante Colo Colo

De nada valieron los reclamos que Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, realizó en la previa y luego del compromiso ante Cobresal, respecto de la programación de su próximo encuentro del Campeonato Nacional frente a Universidad Católica.

Y es que al DT de los albos no le parecía enfrentar a los cruzados al mediodía del próximo domingo, siendo que durante esta semana ambos clubes no deben jugar partidos por la Copa Libertadores, sino que a la siguiente de su enfrentamiento por el torneo local.

“Alguien perjudica a Colo Colo, programando este partido un domingo, cuando se pudo haber programado para el sábado”, fueron parte de los reclamos que Quinteros dio una vez finalizado el encuentro ante Cobresal y que se saldó con un triunfo de 2-1 para el Cacique.

El foco de conflicto entre Colo Colo y la UC

Una molestia que se hizo extensiva al presidente de la concesionaria de ByN, Edmundo Valladares, quien entrevistado este lunes por “Al aire libre”, de radio Cooperativa, confirmó que los dirigentes estudiantiles se negaron a modificar el horario del partido debido a un “acuerdo de buena convivencia con los vecinos” del estadio San Carlos de Apoquindo.

“Ojalá se pueda revisar esa programación, tanto ellos como nosotros estamos representando al país. Nos gustaría que hubiera un gesto. Le va a hacer bien y va a ganar el fútbol chileno”, señaló Valladares, cuyo deseo fue rápidamente descartado por los encargados de la UC, quienes aseguraron que el clásico con la U, que se jugó un sábado, fue una situación excepcional, que ellos no pretenden repetir para no dañar su relación con los vecinos del sector en medio de los futuros trabajos de mejoramiento del recinto cruzado.

“Fue una situación extraordinaria que no podemos repetir. Porque si no, se pierde el acuerdo de buena fe con los vecinos (...) además, este partido es con público de visita y el de la U no los tuvo”, recordaron a la emisora radial los directivos de la UC, quienes de esta forma insistieron en su decisión de mantener la programación de su duelo ante los albos para el próximo domingo, a las 12:30 horas.