“Asumo todo”: La columna de Juan Cristóbal Guarello pidiendo disculpas por “Caso Árbitros”

Este lunes y tras dos semanas de investigación luego que estallaran acusaciones de irregularidades al interior del arbitraje nacional, una investigación encargada por la ANFP al abogado Miguel Ángel Valdés determinó que toda la información divulgada, entre ellos, los audios del juez Francisco Gilabert, fueron maquinados y orquestados para desprestigiar a los colegiados involucrados y a la comisión liderada por el ahora despedido Javier Castrilli.

[ Caso Árbitros: Investigación de la ANFP concluye que audios de Gilabert fueron maquinados para dañar a Castrilli y el referato ]

Uno de los primeros en revelar los audios de Gilabert alertando sobre presuntas presiones desde Santiago para cobrar un penal favorable a Huachipato, fue el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien durante el transcurso de la tarde publicó una columna en La Tercera asumiendo su error respecto al hecho.

“El informe del oficial de cumplimiento de la ANFP no admite dos lecturas. En el partido entre Huachipato y Copiapó no hubo intervención, ni llamado, ni violación del protocolo del VAR cuando Francisco Gilabert cobró penal por el cruce de Diego García sobre Mazzantti en el minuto 69″, inicia el periodista deportivo.

Sin embargo, el comunicador de ADN y Canal 13 añadió que “Sí hubo un diálogo entre el Quality Manager, Mario Vargas y Cristián Droguett, quien dirigía el VAR. Es la confusa frase ‘Para Santiago es penal’ la que Droguett interpreta como una llamada desde Santiago y se lo hace saber a Gilabert de forma velada”

Asimismo, Guarello aseguró que ducha frase está acreditada en la investigación tras un careo entre Vargas y Droguett y que el problema es que la intención del primero había sido “recordar un curso que había hecho Javier Castrilli en el verano para definir ese tipo de faltas” y que por eso agregó “Recuerda el penal de Universidad Católica”.

“Gilabert cobra penal, pero terminado el partido se arrepiente de haberlo hecho y cree que fue presionado de forma indebida. Así se lo hace saber a su hoy ex amigo Francisco Jerez a través de audios de WhatsApp. Los audios son de un hombre confundido, aplastado por los hechos, sus conclusiones, en caliente, son escandalosas. Eso fue el 26 de enero, el 3 de marzo, Jerez me los envía. Los audios me parecieron gravísimos y los guardé más de un mes”, señaló el periodista.

El comunicador añadió que el único que tuvo acceso a dichos audios, fue su colega Danilo Díaz, quien hizo un reportaje, donde, tras hablar con todas las partes, concluyó que “si había existido tal llamada y la intervención del VAR”. Tras dicha publicación, los clips fueron emitidos en radio ADN.

Sin embargo, el periodista de Canal 13 y ADN añadió que “lo grave es que esto era parte de una maniobra para sacar a Castrilli de la comisión de árbitros”.

“No me quitaré responsabilidad, yo recibí y pasé los audios, declaré en la investigación entregando todos los antecedentes que poseía, creí que, efectivamente, había habido una presión indebida desde Santiago al VAR del duelo entre Huachipato y Copiapó”, aseguró el comunicador.

“En el periodismo, la credibilidad crece a la velocidad de una palmera y se cae a la velocidad de un coco. Los audios eran reales, nunca fueron manipulados, Vargas dijo ‘para Santiago es penal’ que llevó a la confusión de Droguett y Gilabert. Hubiera sido una polémica menor si no fuera porque estaba inserta en una guerra civil en el arbitraje chileno”, añadió Guarello.

Finalmente, el periodista reflexionó y aseguró que “mi último trabajo no cumplió los estándares que yo mismo alguna vez pretendí”.

“Había una noticia para contar, pero también, se exige una distancia crítica sobre esa misma noticia. De mi parte, no existió esa distancia, esa prudencia. Esta profesión no admite giles ni ingenuos. Y esta vez lo fui”, decretó.