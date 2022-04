Juan Cristóbal Guarello y “Caso Árbitros”: “Si esto era todo falso, yo me retiro”

Juan Cristóbal Guarello aseguró este martes, en entrevista con lun.com, que “si el informe del oficial de cumplimento me desmiente”, en la investigación de la ANFP que determinó que no existió presiones externas durante el partido de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, su permanencia en el periodismo deportivo se acaba.

La dura respuesta del periodista llega luego de reconocer públicamente su falta de rigurosidad al momento de presentar en radio ADN los audios del árbitro de dicho encuentro, Francisco Gilabert, y un amigo, en los que daba a entender haber recibido presiones desde Santiago para sancionar un penal que finalmente le permitió a Huachipato mantener la categoría en Primera División.

La promesa de Juan Cristóbal Guarello

“No existe ni ha existido intervención o presión indebida, abuso de autoridad ni injerencia alguna por parte de terceros, respecto a la decisión adoptada por el árbitro, el Sr. Gilabert, en el cobro del penal en el minuto 69, del partido de promoción disputado entre Huachipato y Deportes Copiapó”, fue el reporte final del informe entregado por el abogado Miguel Ángel Valdés a la ANFP.

Tal resultado fue tomado por Guarello como una constatación de un error que inmediatamente salió a enfrentar en todos sus canales comunicacionales (prensa escrita, radio y televisión).

“Yo sabía que era muy difícil acreditar una llamada telefónica. Lo que sí quedó claro no en las conclusiones, sino en el informe de 200 páginas que creo será entregado este martes, es que los audios de Gilabert, hechos al día siguiente del partido, antes de que se liberaran los audios del VAR, son completamente ciertos. Segundo, que la conversación de Mario Vargas, el quality manager, con (Cristian) Droguett, el jefe del VAR, también ocurrió. La frase ‘para Santiago es penal’ está acreditada, existió. Y fue la que generó toda la confusión”, explicó.

Respecto de si se sintió “usado” en la polémica de los árbitros, que acabó finalmente con el despido del Jefe de la Comisión de Arbitraje de la ANFP, Javier Castrilli, el periodista es concluyente.

“No, siento que me faltó mantener distancia en el asunto, porque para mí los audios eran muy graves, reales y se referían a un partido que fue muy importante. Legalmente no hay ningún reproche para la exhibición del audio”, dijo Guarello, quien asume que “puedo hacer un mea culpa y decir, sí, en la guerra de los árbitros, le serví a un parte, no tuve el estándar suficiente”.

“Pero ¿por qué Castrilli no inició una investigación interna cuando supo? Reconozco mi parte de culpa, porque no hubo distancia correcta con cierta parte de la noticia. Pero esto, en ningún caso santifica al otro lado”, aseguró el periodista, quien sobre el final asumió la promesa de dejar el periodismo deportivo, que realizó este lunes en radio ADN, de darse una sola condición.

“Los audios son reales y la frase ‘para Santiago es penal’ también existió. Y si el informe oficial de cumplimiento me desmiente, me retiro del periodismo deportivo. Si esto era todo falso, yo me retiro. Porque es muy distinto haber usado material que haya favorecido a una parte en conflicto, que haber usado material falso”, cerró.