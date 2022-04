Guarello por incidentes en San Carlos de Apoquindo: “Lo que pasó en las tribunas no puede ser mezclado con lo de la cancha”

Este lunes, el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello se refirió a los incidentes en el estadio San Carlos de Apoquindo que marcaron el duelo entre la Universidad Católica y Colo Colo, en los que hinchas cruzados persiguieron y agredieron en la tribuna a un seguidor del Cacique.

Durante una nueva edición del programa Los Tenores de Radio ADN, el comunicador aseguró que si bien el partido desde el campo de juego se vivió crispado, esto no se debe comparar ni traspasar a lo sucedido entre los espectadores del encuentro.

“Lo que pasó en las tribunas no puede ser mezclado con lo de la cancha. No es posible que un grupo de seguidores de Católica entre a pegarle a un tipo porque celebra un gol. No puede ser que eso sea una provocación”, comenzó categórico.

“De hecho escuché que el cabro era uno que trabajaba para TNT Sports, que estaba ahí trabajando y gritó el gol. No era de los que no deberían estar ahí”, reveló.

En tanto, Colo Colo también se llevó los retos de Guarello: “Si te dan las 50 entradas es para familiares y miembros del directorio, no es para que se repartan entre hinchas y los amigos que quieren ir al partido. Eso es una desprolijidad muy grande”, advirtió.

Sin embargo, el periodista aseguró que probablemente muchos de los hinchas del Cacique “compraron entradas por la legal, porque se dieron cuenta que había un espacio para comprar y lo hicieron. Yo no descarto que las entradas de cortesía se hayan entregado a gente que no le correspondía, pero sí hubo gente que la compró por la vía normal”.

Beausejour y el comunicado de Cruzados: “La dirigencia perdió la oportunidad única de que se abordara esto con altura de miras”

El exfutbolista Jean Beausejour también comentó los hechos de violencia vividos en el estadio San Carlos de Apoquindo, casa del club con el que realizó la mitad de su formación profesional.

“Me sorprende porque siempre la experiencia en el estadio de la UC ha sido buena”, partió acotando en torno a los incidentes.

Sin embargo, aseguró que “Católica hace el comunicado en caliente. Si lo hiciera hoy, no usaría las mismas palabras: se ocupa más de los errores ajenos que en los propios”.

“La dirigencia perdió la oportunidad única de que se abordara esto con altura de miras”, sentenció.