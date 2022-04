Paulo Díaz espera “sumar de a tres” ante Colo Colo para “asegurar clasificación” de River Plate en la Libertadores

River Plate será el próximo rival de Colo Colo en la tercera fecha de la Copa Libertadores, y en la previa al duelo del próximo miércoles ante los albos en el estadio Monumental, el cuadro argentino suma más dudas que certezas de cara al importante duelo.

El reciente empate ante Atlético Tucumán (1-1) y la derrota sufrida con Talleres de Córdoba (1-0), por el campeonato de su país, han sembrado cierta preocupación en el elenco millonario y aprehensiones en los medios locales, considerando además que ante el Cacique podrían perder a una de sus principales figuras.

El mediocampista Enzo Pérez, quien fue reemplazado en el partido con Atlético Tucumán por una molestia muscular.

Dependemos de nosotros, esperamos sumar de tres (puntos) y empezar a asegurar la clasificación. — Paulo Díaz

La confianza de Paulo Díaz ante Colo Colo

Uno de los que jugó aquel duelo, y terminó en buenas condiciones físicas, fue el seleccionado chileno Paulo Díaz, que tras finalizar el partido fue uno de los tantos que se quejó por el esquema defensivo que presentó su rival.

“Muy difícil de analizar. No pudimos encontrar espacios. Con once tipos metidos atrás era bastante difícil. Nos vamos con un empate amargo y esperemos sumar de tres en el próximo partido”, señaló el chileno.

“Así, obviamente nos va a costar, con once tipos metidos en el área es muy difícil. Tuvimos que buscar pelotas aéreas, y no es tanto nuestro fuerte. Tenemos jugadores de media y baja estatura y nos cuesta un poco. Pero esperamos seguir mejorando para sumar de tres el próximo partido”, expuso el zaguero nacional, quien no oculta su deseo de lograr un triunfo con el campeón argentino en su visita a Macul.

“Se viene un partido importante para intentar definir el grupo y quedarnos con la punta”, afirmó Díaz, quien pese a los pobres resultados de las últimas dos fechas del torneo local, reconoce que “depende” de ellos sumar un triunfo ante el Cacique.

“Dependemos de nosotros, esperamos sumar de tres (puntos) y empezar a asegurar la clasificación. Es un partido de Copa Libertadores, ojalá podamos obtener los tres puntos y quedarnos con la punta”, aseguró.

El partido entre Colo Colo y River Plate, válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores, se disputará desde las 20:00 horas del miércoles 27 de abril en el estadio Monumental.