Marcelo Díaz y su difícil momento en Paraguay: “Sufro sin poder jugar”

Un durísimo momento vive Marcelo Díaz en Libertad de Paraguay. El volante chileno no es considerado en el cuadro guaraní y ya espera el mercado de fichajes de mitad de año para intentar partir a otro club, donde buscaría volver al fútbol chileno.

En conversación con DirecTV, el bicampeón de América con la Roja expresó: “No se me han dado las cosas como yo esperaba en Libertad. He jugado muy poco, he tenido muy pocas oportunidades de demostrar mi juego. Quise rescindir mi contrato, pero ellos no quisieron”.

Sobre si tuvo la chance de volver a la U, sostuvo: “Mi representante habló con Luis Roggiero y él dijo que buscaba otro estilo de jugador en mi posición. Yo en junio quiero salir de Libertad, siento que estoy perdiendo el tiempo. Sufro sin poder jugar. Quiero retomar mi camino. Quiero volver a Chile”.

Eso sí, “Carepato” aclaró que solo en Colo Colo no jugaría en Chile: “Yo en Colo Colo no podría jugar, quizás en Católica sí, al igual que en el resto de equipos. En junio quiero volver al fútbol chileno”.

[ La reinvención de Gastón Lezcano: “No me costó salir de Católica, vine a Cobresal a demostrar que sigo vigente” ]

“Él es el responsable de no ir al mundial”

También, el mediocampista criticó a Reinaldo Rueda, ex DT de la Roja con el que desapareció del combinado criollo. “Quedó a la vista que algo hubo. Para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile”, dijo al programa de Youtube “Hablemos del Bulla”.

”En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el ‘Chueco’ Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El ‘Mago’ Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba. Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado y no dio abasto”, añadió.