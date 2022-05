“No sería la primera vez”: Claudio Borghi revela un caso de un colombiano que ha jugado por la selección de Ecuador

Al comentar el caso de Byron Castillo, situación que enciende la última ilusión de Chile de asistir a Qatar 2022, Claudio Borghi reveló que el arquero Alexander Domínguez, de largo recorrido en la selección ecuatoriana, es colombiano.

El “Bichi” lanzó dicha afirmación en la edición de ayer jueves de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, cuando el panel comenzaba a comentar distintos aspectos relacionados a la denuncia de Chile en contra de Castillo y Ecuador ante la FIFA.

El jugador reaccionó a través de redes sociales tras la denuncia efectuada por la ANFP https://t.co/y03YtXEPmw — Publimetro Deportes (@publimetro_dep) May 6, 2022

“A mí me pasó con Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano. Siendo yo el entrenador de Liga, fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel, lo que me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo ‘profe, yo soy Colombiano’”, reveló el exentrenador de la Roja.

“Es más, después al revisar sus antecedentes vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, por lo que solamente estuvo suspendido seis meses. Entonces, no sería la primera vez”, complementó el campeón de mundo en México 1986 con Argentina.

“Suplantación de su registro”

El 12 de diciembre de 2007, cuando Domínguez daba sus primeros pasos en el profesionalismo con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria de Quito, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le impuso una sanción de dos años por alteración en su documento de identidad.

“A través de la Comisión de Investigación, se determinó que (Domínguez) tiene la suplantación de su registro en el libro de inscripción del Registro Civil de Tachina (localidad ecuatoriana de Esmeraldas)”, declaró Álex De la Torre, directivo de aquella época de la FEF, en una conferencia de prensa.

Ante aseveraciones periodísticas que en ese entonces se hacían respecto a la presunta nacionalidad colombiana de Domínguez, De la Torre declaró en aquella conferencia que “la Comisión Disciplinaria no ha analizado la nacionalidad del jugador, sino su inscripción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de su partida de nacimiento y su cédula de identidad”.

Alexander Domínguez Twitter

Liga y Domínguez apelaron a dicho castigo y la sanción finalmente se redujo a seis meses. Tras dicho episodio, el apodado “Dida” ha desarrollado una destacada carrera profesional, en la que destacan sus títulos locales e internacionales con LDU, sus experiencias en importantes equipos como Monterrey y Vélez Sarsfield, pero fundamentalmente su extenso recorrido en la selección de Ecuador. Con la “Tri” ha jugado 63 partidos clase A, tres de ellos en el Mundial Brasil 2014.

Actualmente Alexander Domínguez, de 34 años, juega en el Deportes Tolima de Colombia y es número fijo para en las convocatorias de Gustavo Alfaro. De hecho, disputa el puesto de arquero titular con Hernán Galíndez, portero de Universidad de Chile.