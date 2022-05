Juan Tagle tras el castigo a la UC: “He revisado el fallo y no comparto el razonamiento y así lo haremos presente en nuestra apelación”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, cuestionó la sanción de dos partidos a puertas cerradas que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP a Unversidad Católica, por los incidentes ocurridos en el clásico del pasado 24 de abril en el estadio San Carlos de Apoquindo, como también el castigo de un duelo sin público por lo sucedido ante Deportes La Serena. Por lo mismo, el mandamás del tetracampeón del fútbol chileno avisó que apelarán a dicha determinación.

“Nosotros condenamos la violencia en todas sus formas y estamos trabajando intensamente como club para identificar a quiénes la han protagonizado. En el caso del partido de Colo Colo tenemos a 12 personas identificadas, y dicen que están próximos de entregarnos la identidad de las dos personas que participaron de un caso de violencia y el otro racista en el partido de Flamengo, tenemos preparadas las querellas criminales”, partió comentando Tagle sobre esta materia, durante la presentación de Ariel Holan como DT.

“Necesitamos el apoyo de Carabineros, del Gobierno y Estadio Seguro, porque como club no somos capaces de evitar todo acto de violencia, si una persona provista de un elemento contundente ataca a alguien, no podemos pedir a un guardia que no puede estar armado que ponga en riesgo su integridad”, agregó.

⚖ Tribunal de Disciplina ⚖https://t.co/vYlZYMLyrX — ANFP en 🏡 (@ANFPChile) May 9, 2022

Por lo dicho, el timonel de Cruzados manifestó que “no compartimos el criterio que está sosteniendo el Tribunal de Disciplina de sancionar con la más alta sanción, jugar a puertas cerradas. He revisado el fallo y no comparto el razonamiento y así lo haremos presente en nuestra apelación, tanto como lo que hicimos con La Serena y lo que haremos en el partido con Colo Colo, porque el fallo establece que Universidad Católica cumplió prácticamente en todo con las medidas de seguridad que se acordaron con la autoridad”.

“Da a conocer inconvenientes formales, menores, como por ejemplo que ese día había 108 guardias y no 110. Además, dice que estos incumplimientos formales, algunos aspectos de los acuerdos de los protocolos de seguridad no tienen vínculo causal con los hechos de violencia que ocurrieron. Es decir, no porque había dos guardias más se hubiese evitado en el caso del partido con Colo Colo, donde hubo hinchas que rompieron rejas, vulneraron nuestras medidas de seguridad y pasaron de otras tribunas a agredir hinchas de Colo Colo en la Tribuna Livingstone”, añadió.

“Tenemos un problema grave de violencia en el país”

Juan Tagle argumentó que “el propio fallo señala que lo que la ley establece es que cuando un club cumple con todas las medidas de seguridad que se establecen por parte de la autoridad no debiera haber sanción; es una exención de sanciones que establece la propia ley, sin embargo el tribunal en una interpretación que me parece absolutamente errada y que va más allá de lo que establece la ley, dice sin embargo que cuando la ley establece que un club cumple con todas las medidas no está sujeto a sanción, nosotros como tribunal agregamos a la ley”.

“Es decir, que es un tribunal que se atribuye el carácter de legislador, agregamos a la ley que esas medidas deben ser eficaces para evitar todo acto de violencia; yo me pregunto quién en este país está evitando todo acto de violencia, tenemos un problema grave de violencia en el país y sin embargo el Tribunal considera que su gran aporte a los actos de violencia es sancionar al 99 por ciento de los hinchas que viene al estadio a apoyar, en familia, y nos han puesto una sanción que se suman tres partidos sin público”, continuó.

Juan Tagle AgenciaUNO

El presidente de la UC insistió en su punto y planteó que “ni siquiera sancionando a las tribunas donde puede haber ocurrido un incidente, o por ejemplo, hemos planteado por qué no establecen una medida que puedan venir los niños, gente de hogares, algo más creativo que decir tres partidos a puertas cerradas”.

Por lo mismo, avisó que “vamos a apelar en contra de eso, nos parece que no se está aplicando correctamente lo que establece la ley y los códigos de conducta, me parece que el fallo no se sostiene, reconoce que cumplimos con las medidas de seguridad y está imponiendo un estándar de evitar el 100 por ciento sin los clubes tener las herramientas, no compartimos eso”.

“No tenemos herramientas técnicas. No hay nadie en el país que hoy pueda evitar totalmente los actos de violencia, entonces esta solución de matar al fútbol, castigando al 99 por ciento de la hinchada que viene en buena lid a disfrutar de un espectáculo, nos parece lamentable y haremos uso de todas las herramientas que los códigos de conducta y la ANFP nos permita para impugnar ese fallo”, cerró.