En Ecuador ya se empiezan a preocupar por el “Caso Byron Castillo”

Cuando la Federación de Fútbol de Chile denunció ante la FIFA a Ecuador por la supuesta mala inscripción de Byron Castillo, quien sería colombiano, en el país de la mitad del mundo lógicamente le bajaron la importancia al hecho.

Que Chile perdía el tiempo y seguiría eliminado por ser séptimo de las clasificatorias y que ellos iban al Mundial de Qatar como se lo ganaron en cancha al ser cuartos, pues el jugador era ecuatoriano fue lo expresado en Ecuador.

Pero luego de que la FIFA decidió investigar surgieron algunas dudas y ya no es visto como una utopía que “La Tri” en una de esas se quedé sin Mundial y vaya Chile en su lugar... u otra selección.

Fue el abogado ecuatoriano Jorge Sosa quien expresó tal posición en una entrevista con el medio Wuan Plus.

“Contrario a otros colegas, yo no soy tan optimista, sinceramente. La FIFA pudo haber dicho yo no tengo jurisdicción o abrir un expediente ante el Comité de Ética, el que lleva los procesos contra jugadores individuales. Pero se fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra Federaciones. Y esa sanción, según el mismo Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó Byron Castillo. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial”, dijo el profesional, experto en reglamento FIFA.

“Ecuador no debe hacer solamente una defensa bajo la sentencia judicial. Tiene que demostrar que no hay ninguna duda de que (Byron Castillo) es ecuatoriano, que reside y se comporta como cualquier ecuatoriano, para que no queden dudas y se aclare que hay un hecho fraudulento”.

El abogado Jorge Soasa añadió que “el estatuto FIFA le concede responsabilidad a la Federación no solo por la intencionalidad. Dice textualmente si es por negligencia o por cualquier otro acto del jugador. Es decir, según mi criterio jurídico, incluso hace responsable del Código de Disciplina hasta por la culpa leve a la Federación”.

Jorge Sosa explicó también una posible argumentación chilena.