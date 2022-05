Byron Castillo sufre colapso en pleno partido y su DT acusa que es “una víctima del poder mediático”

Byron Castillo no lo está pasando bien y ayer domingo sufrió un colapso en pleno partido. Tras cometer una infracción penal, el lateral del Barcelona SC se puso a llorar y le suplicó a su entrenador que lo sacara de la cancha.

“Sácame, sácame”, le dijo Castillo entre lágrimas al director técnico Jorge Célico, tras cometer la falta penal que permitió que Aucas se pusiera 2-0 arriba de Barcelona, en partido válido por la fecha 14 de la liga ecuatoriana.

Aquello ocurrió en los últimos minutos del primer tiempo y ya en el descanso, Célico aprovechó la ocasión para sacar del campo de juego al afectado Castillo.

Luego del término del encuentro, que finalizó con triunfo 2-1 en favor de Aucas, el DT del conjunto de Guayaquil se refirió a la situación de Castillo y lanzó una dura acusación contra el manejo mediático que ha tenido su caso.

Byron Castillo con lágrimas en los ojos pidiendo al DT que lo saque de la cancha. “Sácame, Sácame” decía el lateral derecho.



Byron cometió un penal. Barcelona pierde 2 a 0.



🎥: GOLTV pic.twitter.com/IPaFpUcBIc — Colores Sports.ec (@coloressportsec) May 23, 2022

“Byron es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos, no de ustedes ni de otros periodistas, de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar”, dijo Célico en conferencia de prensa.

“Para mí es admirable que se ponga a entrenar mientras está el tema de la Federación y los medios, la lucha de que hay si es o no es, si hay o no hay juicio. Sumando ahora otro problema de cuando fuimos a Venezuela”, agregó.

En la misma línea, Célico explicó cómo fue el momento en que decidió sacar del campo a Castillo. “Seamos un poquito más dóciles. Cuando vi lo que pasó me dio mucha pena, por eso no sale antes. Yo hago calentar a Pedro Pablo (Velasco), más o menos en el minuto 32 o 33, pero no hago el cambio porque sabía que era un golpe mortal (antes del término del primer tiempo). Y de ahí viene el penal. Pero prefiero quedarme con la faceta del ser humano, de pensar en los jugadores y no en un simple resultado”, sostuvo.

Por último, el entrenador de Barcelona hizo el siguiente llamado: “Hagamos el tratamiento de los temas con más cuidado, porque detrás de él y de cada uno de nosotros hay un ser humano, y hay cosas que duelen. Byron tiene una carga emotiva muy difícil de sobrellevar y es admirable cómo lo está haciendo”.