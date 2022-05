Johnny Herrera vuelve a ser duro con Brayan Cortés: “Para mí no es un arquero tan confiable, más allá de todo lo que ha hecho”

Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, Johnny Herrera volvió a emitir un duro juicio sobre el nivel de Brayan Cortés. Esta vez, “Samurái” reprochó al arquero de Colo Colo por el grosero error que tuvo en el arranque del encuentro entre el “Cacique” y O’Higgins en Rancagua, que permitió la apertura de la cuenta para los locales en el segundo minuto de partido.

Según el ídolo de la U, Cortés ha exhibido varios errores de este tipo, cuando intenta salir jugando con sus pies. “No se nota tanto porque no termina en gol, pero ha tenido varias. Creo que debe ser más fluido en el juego con los pies, a veces tratan de hacer cosas que no son para ellos”, partió manifestando Herrera sobre lo que hizo el iquiqueño el domingo en El Teniente, en la edición del lunes de “Todos Somos Técnicos”.

“Cuando uno es chico naces medio bueno para la pelota, para el arco, pero él da la impresión que se hizo mejor con los pies más con el tiempo más que de una forma natural, por tanto tiene que resolver de forma simple. Es un accidente, pero no tiene que abusar. Cuando hay excesos de confianza te hacen aterrizar un poquito y esto que le sirva para futuro”, agregó.

El actual rostro de TNT Sports insistió en su punto y sostuvo que Cortés “tiene que ser más simple, que le sirva. Viene de varias seguidas y en esta salió gol, muchas veces no lo fue. Me acuerdo cundo el preparador de arqueros le echó la culpa a la cancha, me acuerdo en una que se le va y queda solo Paredes, hubo un par en la Copa, ya vienen varias seguidas. Entonces, que juegue simple no más”.

“Algún detallito le ven, algo le falta por ajustar”

Johnny Herrera fue más allá del partido con O’Higgins y estableció que Brayan Cortés “llegó a un nivel importante, lo acompaña un equipo con nivel como Colo Colo, pero hay una máxima en el fútbol que se dice que lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Estar dos, tres, cinco años en un alto nivel, ese es el que va a destacar. El que zigzaguea, no trasciende”.

“Viene con estas jugadas hace rato. Para mí no es un arquero tan confiable, más allá de todo lo que ha hecho. Para mí es más arquero Sebastián Pérez”, complementó.

Sebastián Pérez (Photosport)

En la misma línea, el histórico de Universidad de Chile planteó que “Cortés tiene 27 años, no es alguien de 20 años que venga recién apareciendo. He seguido la carrera de todos los arqueros del fútbol chileno y para mí es más Pérez que Cortés”.

Para reforzar sus argumentos, el exseleccionado nacional dijo que “todavía no le llega una oferta concreta (para emigrar). Después de tanto tiempo en un equipo grande, jugando a nivel internacional, jugando en la selección, es porque algún detallito le ven, algo le falta por ajustar”.