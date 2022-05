“Ecuador está en Qatar”: presidente de Barcelona asegura que fallo de la FIFA por Byron Castillo lo favorecerá

La denuncia de la Federación de Fútbol de Chile contra Ecuador, por la supuesta mala inscripción de Byron Castillo en las pasadas Clasificatorias, sigue generando expectación y se espera que la FIFA entregue la resolución en los próximos días.

Mientras tanto, el presidente del Barcelona de Guayaquil, Carlos Alejandro Alfaro, aseguró que el dictamen del ente rector del balompié mundial favorecerá al jugador.

La defensa ecuatoriana por Byron Castillo

“Usted sabe que estoy cerca del buró de abogados que están en la causa de Byron Castillo (Daniel Crespo)... saludos al doctor Crespo. La FIFA, para que duerman tranquilos algunos y otros no tan tranquilos, y no se carguen conmigo... escríbanle a la FIFA, no a mí... en los próximos días viene un dictamen... no sé si dictamen o veredicto porque la FIFA no se mete en esto, solo como separador, -que dice que- no se toca Ecuador, Ecuador está en Qatar”, expresó en conversación con Debate Fútbol de DirecTV Sports.

“Por eso se ve que hay un silencio de mausoleo y catedral de todos los chilenos, no de todos los chilenos, porque es un pueblo muy culto e ilustre, sino que de un sector de perdedores que intentan con esto tirar piedras al techo del vecino, pensando que tiene techo de vidrio, pero no hay techo de vidrio”, añadió.

Además, agregó: “El dictamen viene y ellos quieren ahora agarrársela con el jugador, ya no con la selección, sino que las balas van para el jugador, pero también hay un bloqueo que no puedo denunciar públicamente, porque es una estrategia jurídica por parte de los abogados que están liderados por Daniel Crespo, entonces como que esto le da un respiro al clima, a Barcelona, al jugador y a todos”.