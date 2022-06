Los caminos de Mauricio Viana apuntan a Macul: “Tiene las condiciones para ser el número uno en Colo Colo”

El experimentado arquero Mauricio Viana, quien en la temporada 2022 ha defendido los colores de Deportes Puerto Montt en la Primera B, se convertiría en el primer fichaje de Colo Colo en el mercado de pases de mitad de año.

Ante la lesión de Brayan Cortés, en la directiva del “Cacique” agilizaron gestiones para dar con un portero que por reglamento pudiera sumarse a esta altura del año, siendo Viana el elegido. De dicha forma, el meta de 32 años jugaría este miércoles su último partido con Puerto Montt -como local ante Rangers- y tras ello concretaría su fichaje en los albos.

Erwin Durán, director técnico del conjunto sureño, mostró su satisfacción ante el inminente arribo de Viana a Colo Colo y manifestó que el arquero formado en Santiago Wanderers incluso puede disputar la titularidad en el conjunto de Macul.

Erwin Durán (Photosport)

“Me llena de orgullo ver que volvió a tener el nivel que siempre tuvo y que sea visto por el club más grande de Chile, como dicen. Es algo importante para su carrera y todo lo que ha hecho”, declaró Durán en diálogo con Radio ADN.

“Tenemos muy buena comunicación. Me manifestó que se siente bien y a gusto. A mí estos pequeños rumores me llegaron hace tiempo, pero no había nada claro. Ahora, me llegó la noticia de que sí están interesados”, complementó el DT de Puerto Montt sobre las tratativas de Colo Colo por conseguir el fichaje de Viana.

“¿Está capacitado para pelear un puesto en Colo Colo? Yo creo que sí, completamente. Confío en que tiene las condiciones para ser el número uno en Colo Colo y pelear el puesto con Brayan Cortés”, complementó.

Durán fue más allá con sus elogios a Viana y sostuvo que “él no es solo los 90 minutos del fin de semana. Hay que verlo entrenar y todo lo que se esfuerza. Lo tenemos que sacar de la cancha para que deje de entrenar. Llega dos horas antes”.

