“No pasa nada”: un molesto Eduardo Berizzo alzó la voz por la situación de Claudio Bravo

Una escueta pero contundente declaración entregó Eduardo Berizzo, al ser consultado por una presunta decisión de su cuerpo técnico respecto a la situación de Claudio Bravo en la Roja.

Minutos antes de abordar el vuelo rumbo a Asia, periodistas presentes en el Aeropuerto de Santiago le preguntaron si realmente tiene contemplado prescindir de Claudio Bravo en la Roja, de acuerdo a lo que informó el diario La Tercera.

“No es real, yo no hablé de él. No hay ninguna polémica, no pasa nada”, manifestó con evidente molestia el director técnico de la selección chilena.

Ante otras preguntas relacionadas al tema, el “Toto” se limitó a decir lo siguiente: “Déjenme pasar, déjenme tranquilo, no quiero dar declaraciones, esto no es común”.