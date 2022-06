Reconocido abogado ecuatoriano destroza a Chile por el caso Byron Castillo: “No creo que en cuanto a moralidad ellos puedan hablar mucho”

A la espera de la resolución final de la FIFA por el caso Byron Castillo, en Ecuador siguen lanzando duros comentarios contra la ANFP y el manejo que tanto Pablo Milad como el abogado Eduardo Carlezzo han exhibido en este litigio. En ese sentido, el reconocido jurista ecuatoriano Guillermo Saltos Guale destrozó la posición chilena e incluso dijo que el lateral del Barcelona SC debe querellarse por calumnias en su contra.

“Lamentablemente la ANFP, al parecer ya reincidente en este tema de armar escándalos, como ya pasó en el Mundial anterior con el caso del jugador Cabrera, paraguayo naturalizado boliviano, en donde violando todas la reglamentación pertinente relativa a las protestas que se pueden hacer en un partido, consiguieron que Bolivia fuera perjudicada por una decisión de los órganos de la FIFA. Y digo perjudicado porque si bien se había cometido la falta, ya jurídicamente ya no era factible de que se impusiera ningún tipo de sanción”, partió manifestando Saltos Guale, en entrevista con el Canal del Fútbol de Ecuador.

“En este caso tratan de armar una cadena mediática con el fin de que la gente se haga la idea que la FEF violentó una norma reglamentaria y que Byron Castillo ha estado falsificando documentos para hacer aparecer como ecuatoriano cuando es colombiano”, complementó.

Eduardo Carlezzo (Twitter)

Este reconocido abogado, quien por dos décadas fue el asesor jurídico de la FEF, estableció que “el caso de Byron Castillo fue conocido mucho antes, dos o tres años antes de su participación en la fase preliminar de Qatar. Esto apareció por temas económicos, que se disputaban entre empresarios y dirigentes de un club. El reglamento, artículo 8 del Mundial de Qatar, establece que las protestas deben presentarse dentro de 12 horas de terminado el partido y luego de eso, en las subsiguientes 24 horas, presentar por escrito ante el secretario de la FIFA, por el reclamo”.

“Es un tema que se le conoce a nivel público a nivel nacional e internacional, de mucho antes y lo dice el reclamo. Entonces, si hubiera habido buena fe de los chilenos, se hubiera reclamado la inscripción de Byron en el primer partido. No lo hicieron, sin duda porque son muy vivos, guardando esta situación para ver si les convenía”, continuó.

Tras ello, se lanzó contra Eduardo Carlezzo. “El abogado brasileño de ellos les induce a equivocarse. Yo estuve en el TAS cuando se trató el caso Cabrera y de este abogado brasileño no aprendí nada. Ese fue un fallo dirigido a respaldar a la FIFA y no jurídicamente. En todo caso, jurídicamente hablando no hay posibilidad de que Byron Castillo sea considerado colombiano. La FIFA no tiene ningún poder para decirle a Ecuador que está equivocado. No tienen cómo hacerlo, además, porque Castillo ha vivido todo el tiempo aquí”, sostuvo.

“Enjuiciar a esta gente”

Consultado por los dichos de Pablo Milad a propósito del colapso en cancha que sufrió Byron Castillo jugando por el Barcelona, Guillermo Saltos Guale contó que “he presentado por escrito un estudio en donde, al menos le digo a la FEF y a Byron Castillo, que sigan una acción penal, que mínimo hay calumnia, porque hay la falsa imputación de un delito, que es la falsificación de documento. Eso es calumnia, además de daños y perjuicios, porque evidentemente hay un tremendo daño moral, tanto a la FEF como al jugador”.

“Ahora, la presión es indudable, porque si a mí me están acusando injustamente de algo que no he cometido, perdónenme, pero yo no puedo reaccionar de otra forma que el padecimiento que está sintiendo Byron Castillo, lo que quedó en evidencia en el partido con Aucas”, agregó.

Análisis del Estudio Jurídico Saltos Guale & Asociados.



Caso Byron Castillo #LaInfamia



El Abg. Guillermo Saltos Guale detalla su punto de vista jurídico en este caso. pic.twitter.com/GDG8z9NinR — Saltos Guale (@saltosg_estudio) May 24, 2022

El experto en derecho deportivo fue más allá y expresó que “no me preocupa la ANFP, vea usted la historia de la dirigencia de Chile, empecemos por el Cóndor Rojas y cuántas cosas. No creo que en cuanto a moralidad ellos puedan hablar mucho”.

Para cerrar su punto, Saltos Guale planteó que “si bien para mí la FIFA pecó en admitir la denuncia, ya viendo el libro abierto de todas las circunstancias que se han presentado, va a desechar esta denuncia. Lamentablemente no tiene un mecanismo para decir que es maliciosa o temeraria, porque eso es lo que es esta denuncia, pero, reitero, en lo personal Byron Castillo, y en lo institucional, la FEF, deberían analizar la posibilidad de enjuiciar a esta gente”.

“La FIFA, primero, tiene que enviar una señal de imparcialidad y segundo, de que es respetuosa de las normas establecidas, por hay un derecho que tenemos todos los ciudadanos que es la seguridad jurídica. No puede vulnerar la seguridad jurídica”, sentenció.