Mauricio Viana cuenta las horas para fichar en Colo Colo: “Es un gran desafío y responsabilidad”

Cuando su fichaje en Colo Colo parece inminente, el arquero Mauricio Viana reconció su motivación por la oportunidad de integrarse al plantel comandado por Gustavo Quinteros.

“Es un gran desafío y responsabilidad, tengo que ir a competir con Brayan (Cortés) que es nuestro seleccionado chileno y con Omar (Carabalí) que ha ido agarrando experiencia cada vez más con los partidos que le ha tocado jugar”, declaró el meta de 32 años, en conversación con Radio ADN.

En la misma línea, el portero que durante la temporada 2022 ha defendido los colores de Deportes Montt sostuvo que “siempre me he entregado por completo en los clubes que he estado, lo mismo sería en Colo Colo. Me seduce y me agrada la idea”.

Mauricio Viana llegaría a Colo Colo para estar a disposición inmediata de Gustavo Quinteros, fundamentalmente por la lesión de meníscos que sufrió Brayan Cortés, quien estará al menos un mes fuera de las canchas.

