El duro juicio del “Pollo” Véliz: “La Libertadores es un whisky de 12 años y la Sudamericana es un vino navegado”

Leonardo “Pollo” Véliz, histórico de Colo Colo y quien es reconocido por sus críticas opiniones sobre el fútbol actual, manifestó un duro juicio por el cierre de semestre del “Cacique”, sobre todo por la eliminación en Copa Libertadores.

En base a lo mismo, el exseleccionado nacional sostuvo que en el segundo semestre Gustavo Quinteros y sus dirigidos deben poner sus fichas en el Campeonato Nacional, en desmedro de la Copa Sudamericana.

“Ahora hay conformidad porque salimos primeros como campeón de invierno, acompañados por dos equipos, Ñublense y Unión Española, que no se le pudo ganar a Ñublense ni en casa. Y ahora quieren tirar todas las fichas a la Copa Sudamericana, pero de mi punto de vista, la Libertadores es un vaso de whisky de 12 años y la Sudamericana es un vino navegado”, expresó Véliz en entrevista con “En Cancha”.

Leonardo Véliz (Twitter)

“Los equipos que entran en la Copa Sudamericana están peleando la cola en el torneo actual y están en una copa internacional. Eso es lo que pasa con el mercantilismo en el fútbol, han querido mercantilizar el fútbol pero con muy poca calidad”, agregó.

El “Pollo” insistió en su punto y argumentó que “Colo Colo tiene que centrarse en el Campeonato y si gana la Copa Sudamericana bienvenida sea, pero no es para ir ni a la Plaza Italia que ya no existe. Pregúntale a cualquier jugador de la Champions League si están contentos con ir a la Copa UEFA. No, ellos quieren ir a la Champions League, es la que tiene repercusión en todo el mundo, es otro nivel en todo sentido. Es bueno ganar copas internacionales, pero todas tienen un valor”.

“Seamos realistas”

En cuanto al rendimiento exhibido por Colo Colo en el primer semestre, el mundialista en Alemania 1974 fue especialmente duro con los jóvenes del plantel albo.

“Cuando me hablas de Joan Cruz, de (Carlo) Villanueva, cuando se les requirió para Copa Libertadores, no sonaban, (Vicente) Pizarro no sonó nunca, entró por ahí en los últimos minutitos. En el Campeonato Nacional entró como titular, empezando este torneo, pero después fue bajando y se lo comió (Esteban) Pavez, se lo comió (Leonardo) Gil y se lo comió (César) Fuentes”, estalbeció.

“Todos estos chicos todavía no están para lo que la gente cree, para vestir la camiseta de Colo Colo y solucionarle sus problemas. Seamos realistas. No es como sacar a (Martín) Lucero y poner a (Luciano) Arriagada, que no apareció nunca más. (Marcos) Bolados entra... muy irregular. (Christian) Santos ya ni se cuenta con él, es la réplica de (Nicolás) Blandi, no es aporte para nada”, complementó.

