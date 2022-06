“No, vos sos muy bruto”: la notable anécdota que contó Leandro Paredes con Claudio Borghi y el “Chaco” Insaurralde como protagonistas

Leandro Paredes, hoy gran estrella de la selección de Argentina y del poderoso Paris Saint-Germain, dio a conocer una notable anécdota sobre sus inicios en el fútbol profesional, en Boca Juniors, con dos viejos conocidos del fútbol chileno como protagonistas: Claudio Borghi y Juan Manuel Insaurralde.

Paredes, quien con 15 años comenzó a trabajar con el plantel profesional de Boca bajo el mandato técnico del “Bichi” Borghi, recordó una particular prueba a la que fue sometido por el hoy rostro de TNT Sports.

“En mi primer entrenamiento con la primera de Boca, el ‘Bichi’ Borghi quería probar cómo reaccionaba yo a una patada, para saber cómo sería cuando me pegaran en un partido o entrenamiento. Entonces, hizo una reunión y pidió que alguno me pegara una patada apenas arrancara el partido (de entrenamiento)”, contó el campeón de América con la “Albiceleste”, en el programa “Caja Negra”.

“Me contaron que el ‘Chaco’ Insaurralde levantó la mano y el ‘Bichi’ le dijo ‘no, vos sos muy bruto’. Entonces, le dieron la responsabilidad a Sebastián Battaglia y el me pegó la primera patada”, continuó.

Juan Manuel Insaurralde (AgenciaUNO)

El mediocampista de 27 años remarcó que “Insaurralde dice que apenas dijeron ‘necesito uno para darle una patada’, él levantó la mano”.

El hoy futbolista del PSG explicó que pasó varios años sin saber el origen de esa primera patada trabajando en el fútbol profesional. “Esto me lo contaron después, pasó en la reunión que tenían los titulares con el entrenador”, dijo.

“Recuerdo que arrancó el entrenamiento y la primera pelota que toco, Seba Battaglia me levantó con una patada”, declaró entre risas el jugador que actualmente es uno de los pilares de la Argentina comandada por Lionel Scaloni, que se perfila como una de las favoritas para el Mundial Qatar 2022.

Quería saber su reacción: el Bichi Borghi organizó una reunión para ver quién le pegaba la primera patada a Leandro Paredes 🤣🤣



La broma de Borghi a Paredes

Leandro Paredes también reveló otro episodio de sus inicios en el fútbol profesional en Boca, con Claudio Borghi como si director técnico. El crack del PSG fue sometido a una pesada broma por parte del exentrenador de la Roja y Colo Colo, cuando tuvo que ir a entrenar por primera vez con el plantel profesional del “xeneize”.

“Fue increíble y raro. Era chico, tenía 15 años. Me llamó mi entrenador y me dijo que tenía que presentarme en Primera. Fue un sueño cumplido, pero que no me esperaba a tan corta edad. El ‘Bichi’ Borghi era el técnico. Me hizo una joda. En la pizarra decía que me tenía que presentar en el gimnasio. Él llegó más tarde y me dice ‘¿qué hacés acá?’. Vi mi nombre en el pizarrón y decía que me tenía que presentar acá. Me pregunta cuál es mi nombre y se lo digo. Y me dice ‘se habrán equivocado, ¿podés esperar afuera?’. En ese momento se me cayó el mundo”, relató.

“Estuve 10 segundos fuera del gimnasio, que para mí fueron cuatro o cinco horas. Él volvió a salir y me dijo que era una broma, que entrara y me presentara. En ese momento quería llorar, irme a mi casa, no sabía qué hacer”, agregó.