Redmayne saca la voz y defiende su “avivada” ante Perú: “Fue como un momento de matar o morir”

El por estos días famoso a nivel mundial Andrew Redmayne, arquero australiano que se robó la película en el repechaje mundialista entre los “Socceroos” y Perú, sacó la voz y defendió su “avivada” en la tanda de penales, al esconderle los apuntes a su par incaico Pedro Gallese.

Al ser consultado por dicha acción en la prensa de su país, el portero que milita en el Sydney FC reconoció que sí buscó ocultarle el material de apoyo al meta peruano. “Sí, eso sucedió”, declaró en diálogo con Isuzu UTE.

“Lo hablamos al respecto, si tuviéramos notas en nuestra botella de agua, y si alguien viera eso, lo tiraría muy lejos. Sé cuánto significa para los chicos y fue como un momento de matar o morir, así que aproveché mi momento”, explicó.

[#EXCLUSIVO⚠️] La cámara de Movistar Deportes captó el preciso momento en que el arquero de Australia Andew Redmayne jugó sucio contra Pedro Gallese y la Selección Peruana.🇦🇺🇵🇪



Respecto a su triunfal regreso a Australia luego de ser protagonista en el repechaje ante Perú, Redmayne expresó que “ha sido enorme, ya se puede notar el impacto que ha tenido. Los hinchas y medios son tan positivos, optimistas y ansiosos. Esa es la influencia que tenemos estando en la selección nacional. El éxito es algo contagioso”.

Además, el portero de 33 años se refirió a la fama mundial que le ha significado su actuación en el repechaje rumbo a Qatar 2022. “Es algo bastante surrealista. Realmente todavía no se ha asimilado. No soy un héroe. Solo jugué un papel muy pequeño, así que no puedo tomar ningún crédito”, manifestó.

Cabe recordar que Australia y Perú se enfrentaron el lunes en Doha para definir a un clasificado a Qatar 2022. Tras igualar sin goles tanto en tiempo regular como en el alargue, la llave se definió en penales y ahí los “Socceroos” se impusieron por 5-4 con Andrew Redmayne como figura.

