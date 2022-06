Ervin Vaca, flamante refuerzo de Colo Colo: “Le pido a Dios que me guíe y poder hacer las cosas bien”

Colo Colo tiene nuevo refuerzo. Se trata de Ervin Vaca, promisorio mediocampista boliviano que logró superar una prueba que duró dos meses en Macul, por lo que ya está en condiciones se incorporarse de manera oficial al plantel de honor del “Cacique” comandado por Gustavo Quinteros.

Vaca, quien regresó a Bolivia tras las pruebas en Pedrero, llegará este martes para sumarse al primer equipo de Colo Colo, en condición de préstamo por seis meses, con una opción de compra.

“La verdad es que es una alegría única, muy agradecido con Dios porque él es el único que sabe el esfuerzo que yo hacía día a día, desde el momento que estuve acá en la academia. Muy feliz con mi familia y amigos”, declaró al respecto el propio Vaca, en conversación con Tigo Sports.

Además, el talentoso mediocampista destacó que Quinteros fue fundamental para que se concretara su incorporación al plantel de Colo Colo.

“Simplemente le pido a Dios que me guíe y poder hacer las cosas bien en esta temporada. El profe Gustavo fue el que me habló y me dijo que comenzaba a entrenar con ellos, quería ver mis capacidades, los dos meses que fui entrené con el primer plantel, desde chico quería ir para afuera para elevar mi estilo de fútbol y mi selección”, expresó.

Cabe consignar que Colo Colo sumará a Ervin Vaca con la misma formula que aplicó en el pasado con Pablo Solari, por lo que su fichaje se hará como juvenil, lo que implica no utilizar un cupo de refuerzo ni tampoco una plaza de extranjero.