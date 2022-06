Pablo Solari alza la voz: ”Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme”

Pablo Solari, figura promisoria de Colo Colo, rompió el silencio tras su frustrado traspaso al América de México. El “Pibe” fue duro y acusó que en la directiva del “Cacique” hubo personas que no cumplieron con su palabra.

“Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento”, manifestó el atacante argentino de 21 años, en conversación con En Cancha.

[ Boca va en serio por Arturo Vidal: “Se harán todos los esfuerzos posibles terrestres” ]

“Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más”, agregó el delantero que el sábado no jugó ante Deportes Temuco por la Copa Chile por lesión.

Del mismo modo, el futbolista formado en Talleres de Córdoba reconoció que la opción de fichar por el América le seducía por varios motivos. “Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí”, dijo.

[ Jorge Segovia remece las redes al publicar maqueta futurista del estadio Santa Laura ]