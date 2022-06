“Ojalá pueda jerarquizar nuestro fútbol”: DT de Boca Juniors reconoció interés por Arturo Vidal

La opción que Arturo Vidal llegue como refuerzo a Boca Juniors para el segundo semestre de este año comenzó como un simple rumor, pero cada vez ha ido tomando mayor fuerza en la prensa argentina, aún cuando los acercamientos del mediocampista chileno con Flamengo siguen avanzando.

De hecho, en el propio cuadro Xeneize se ilusionan con la chance de contratar al formado en Colo Colo, quien todavía no concreta su salida del Inter de Milán. En ese sentido, este miércoles fue el propio entrenador del conjunto transandino, Sebastián Battaglia, quien evidenció su deseo de dirigir al bicampeón de América con la Roja.

El futuro de Arturo Vidal en Boca Juniors

“Ojalá pueda jerarquizar nuestro fútbol y a nuestro plantel, sería muy importante por la clase de jugador que es”, aseguró el técnico al ser consultado, en una entrevista con ESPN, por la opción de sumar a Vidal al plantel oro y cielo.

Eso sí, Battaglia reconoció no estar interiorizado de las eventuales negociaciones con el chileno.

El DT de Boca Juniors fue entrevistado en ESPN y ahí confesó los deseos por contar con Arturo Vidal en el plantel. Fuente: Twitter.

“Ahora quizás no llegó el momento, vamos a ver más adelante, si avanza, si llegara el momento de hablar con él. No sé cómo están las situaciones, estoy metido en el equipo y pensando en que tenemos partido cada dos o tres días. Trato de dejar que cada uno haga su trabajo. Se está trabajando para tener refuerzos ya, pero es contrarreloj”, afirmó el DT, quien enfatizó que el objetivo principal de Boca, por estos días, está en ganar la Copa Libertadores, un trofeo continental que no consigue hace ya 15 años.

“La camada nuestra malacostumbró a la gente, no tiene que ser una obsesión. Sí un objetivo de competir, llegar a una final y tratar de ganarla. Flamengo y Palmeiras tienen grandes planteles, han hecho grandes torneos. Pero la Copa es especial y ahora empieza lo más lindo, los mano a mano”, finalizó.