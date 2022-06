Barticciotto y sus dudas con arribo de Marco Rojas a Colo Colo: “Imagino que alguien del club debe haberlo visto jugar”

La sorpresiva noticia que se conoció estas últimas horas respecto a que el próximo refuerzo de Colo Colo llegaría desde el fútbol oceánico se tomó todos los programas deportivos de este jueves, quienes entregaron algunos detalles del mediapunta nezozelandés-chileno Marco Rojas, el segundo nombre que se integrará este segundo semestre a la tienda alba.

Y si bien la mayoría de los medios deportivos coincidió en que el futbolista de 30 años era reconocido en su país por tener un estilo de juego similar al del astro argentino Lio Messi, pocos especialistas se la jugaron por catalogarlo como el gran refuerzo que requiere el Cacique para este tramo de la temporada.

Las dudas de “Barti” con refuerzo de Colo Colo

Uno de ellos fue el retirado futbolista Marcelo Barticciotto, quien en el programa “Al aire libre” de radio Cooperativa reconoció su desconocimiento respecto de Rojas y dejó en claro sus aprehensiones por su contratación en Colo Colo.

No sé cómo juega, quizás nos termina deslumbrando y la termina rompiendo y no podemos decir nada, pero me imagino que alguien de Colo Colo lo tiene que conocer. — Marcelo Barticciotto

Y es que el ídolo colocolino se tomó de la editorial con la que el conductor del programa, Patricio Muñoz, abrió la edición de este jueves en la emisora para ratificar sus temores con un futbolista de poco pergamino y tan desconocido como el venezolano Christian Santos, quien pasó sin pena ni gloria por el Cacique.

“Colo Colo tiene una superpoblación en puestos que quizás tiene de sobra y en otros que quizás le faltan”, señaló Barticciotto, dando cuenta además que el puesto que llega a cubrir Rojas en Macul es el que más futbolistas tiene Gustavo Quinteros en el plantel, con futbolistas como Pablo Solari, Marco Bolados, Cristián Zavala, Alexander Oroz, Gabriel Costa, Jordhy Thompson y el recientemente contratado, Agustín Bouzat.

“Yo voy a ser muy ignorante y no quiero faltarle el respeto, pero yo no tengo conocimiento, no lo conozco, no sé cómo juega, quizás nos termina deslumbrando y la termina rompiendo y no podemos decir nada, pero me imagino que alguien de Colo Colo lo tiene que conocer, tiene que haber visto videos, tiene que haberlo visto jugar como para traerlo y el técnico lo mismo”, aclaró Barticciotto, quien especuló con que la llegada de Rojas fue aprobada por Quinteros.

“Me parece que tuvo que haberlo visado para que este jugador haya venido”, agregó el comentarista, quien sobre el final destacó que, por lo menos, el neozelandés haya jugado en otras ligas más competitivas en Europa.

“También jugó en Holanda, Países Bajos como se le dice ahora, y en Dinamarca. Jugó en varios países”, cerró.