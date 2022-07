Johnny Herrera aclara gesto en TST que enfureció a hinchas de la UC: “No fue mi intención ningunear”

Un tenso cruce entre Johnny Herrera y Manuel de Tezanos ocurrió este miércoles en medio del capítulo de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, luego de un gesto que realizó el exarquero al opinar sobre Universidad Católica, el cual de inmediato fue respondido por el periodista.

“Es que Católica es Católica, Manuel. Católica es así (haciendo un gesto de pequeño con su mano), al lado de Colo Colo y la U. Esa es la realidad. Es ver la cantidad de hinchas que tienen”, afirmó al respecto el exarquero, en medio del debate sobre temas dirigenciales de los clubes chilenos.

“No estoy de acuerdo Johnny”, le respondió de inmediato De Tezanos, enfrascándose en un debate.

No es la cantidad de hinchas que tienen”, señaló el periodista, agregando que “todos los clubes, independiente de su grandeza y popularidad, merecen el mismo número de respeto”.

Tras esto, afirmó que “no es así (pequeño) al lado de Colo Colo y la U. Colo Colo es lejos el más grande de Chile si estamos hablando de eso y la U queda, ¿en dónde detrás de eso?”.

“Nadie le ha faltado el respeto. Estoy diciendo que son equipos distintos en cuanto a tratos”, expresó en tanto Herrera.

La aclaración de Herrera por el gesto

En conversación con Las Últimas Noticias, el exmeta de Universidad de Chile afirmó que “creo que se sintió ofendida harta gente, pero no fue mi intención ningunear o menospreciar a alguien. Yo solo me quería referir a que la caja de resonancia que tienen tanto Colo Colo como la U es extremadamente mayor a la que tiene Católica, Cobreloa, Wanderers, que son los equipos que vienen después. Es una realidad, no más”.

“Hay que ver las pautas que hay en televisión, por ejemplo. Una lata que no se haya entendido el gesto, pero eso era lo que quería hacer ver”, señaló el panelista de TST.

Por último, Herrera manifestó que “no dije que la Católica era equipo chico, fue como la forma de expresarme. Básicamente, lo que quise decir es que la caja de resonancia de la Católica es mucho más pequeña, en comparación a la U y Colo Colo. Y si alguien se sintió ofendido, mala pata, pero no fue mi intención”.