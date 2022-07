Jugador chino pide a Marcelo Ríos convertirlo en el número uno del ATP

El tenista Marcelo Ríos estaría pensando seriamente en la posibilidad de tomar una raqueta y volver a las canchas de tenis, pero esta vez no como jugador, sino que para entrenar a una promesa del deporte y convertirlo, por lo menos, dentro de los 100 mejores en el ránking del ATP, informó el diario La Tercera.

Se trata del joven de China de 17 años, Juncheng Shang, quien eligió a nuestro compatriota para que fuese su entrenador y lo convierta en el número uno, tal como lo consiguió Ríos el 29 de marzo de 1998, al ganarle a Andre Agassi.

“Me llamó el exmánager de Sharapova (Max Eisenbud) y me contó que tiene un jugador chino que acaba de cumplir 17 años y que mide 1,83, lo que es raro para un chino. Es zurdo, juega igual que yo, pero con mucha más potencia. Está 370, ganó cuatro torneos profesionales y clasificó para Indian Wells. Lo vi jugar acá y se acercó a pedirme una foto”, contó Marcelo al medio.

“El mánager me dijo ‘¿Sabes lo que pasa? Que este hueón se cree Marcelo Ríos. Él se cree como tú”, complementó el chileno, dejando en claro que Jerry Shang, como es conocido, tiene talento para llegar legos en la disciplina.

Ante esto Marcelo comenzó a entusiasmarse con la idea de convertirse en coach y puso sus condiciones, muy en su estilo, para dirigir al futuro campeón, asegurando que quiere estar “encima del pendejo”.

“Yo no soy como Capdeville que anda por Instagram ofreciéndose para entrenar, y le dije al mánager que no quería ser como Ivanisevic o esos tenistas que fueron muy buenos que aparecen acompañando a los jugadores en los grand slams y en los torneos grandes y solo viajan 10 semanas al año (...) Es como una mentira, porque para mí el entrenador tiene que estar encima del pendejo y saber que está haciendo. Igual este chino tiene cuatro hueones trabajando con él: entrenador, PF, masajista… Tiene un equipo que te morís”, agregó.

“Es algo entretenido”

Por lo mismo, Ríos ya dio el primer paso: “Le dije que me mandara un borrador con lo que quiere, me ofrece y cuántas semanas. Lo estoy viendo con Jeff y él me dijo que lo pensara bien, porque no me imaginaba en esto”.

“Yo creo que esto es una hueá complicada, pero me acordé de Alcaraz, que lo agarró Ferrero cuando era chico y ya lo tiene 7 del mundo. Entonces, me puse a mirar al pendejo y nunca un chino ha estado entre los 100 mejores. Si logras eso, ya logras algo importante”, acotó Ríos.

Finalmente, Marcelo Ríos hizo hincapié en que ya recibió el apoyo de todo su entorno familiar, que definirá en las próximas dos semanas y que se ilusiona: “Lo que pasa es que formar un pendejo y meterlo tú es algo entretenido”.

“No es por quitarle méritos a Massú, pero agarró un hueón ya bueno como Thiem y, más que eso, qué vas a hacer. Acá, en cambio, empezar de abajo y hacer lo que hizo Ferrero con Alcaraz es algo que me motiva”, finalizó.