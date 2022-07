“No éramos amigos, pero yo lo respetaba y él a mí”: Luka Tudor reconoce su pena por conflicto con Guarello en radio ADN

Fue por varios días uno de los protagonistas de la mayor polémica del fútbol chileno, el retirado futbolista y actual comentarista deportivo, Luka Tudor, quien fuera de la cancha se ganó más portadas de los medios de comunicación que los tres grandes del balompié nacional, al ser vinculado a la conflictiva entrevista de “Los Tenores”, de ADN radio, y que acabó con su compañero Juan Cristóbal Guarello enfrascado en una intensa discusión con el director de selecciones nacionales, el español Francis Cagigao.

Un duro enfrentamiento, que algunos calificaron de “encerrona” en contra del periodista, y que involucró a Tudor luego de filtrarse un audio donde el formado en la UC comentaba de los problemas que encontraría el comunicador en una entrevistada “pactada hace varios meses por ADN”.

En mi vida me he equivocado en todas mis actividades. Si no soy un ángel. Y en el programa y con Guarello hemos tenido diferencias (que hemos resuelto) cara a cara y de frente. — Luka Tudor

“Varios me han dicho e incluso advertido que no tengo la necesidad de hablar. Entiendo que las personas que me aprecian no quieren verme involucrado en algún tipo de polémica y preferían que me mantenga en silencio”, abrió su diálogo con lun.com el también comentarista de ESPN, quien aseguró que prefiere ir “de frente” para aclarar que no mantiene ningún tipo de enfrentamiento con Guarello. Ni antes ni después del episodio que los involucró a ambos con el funcionario de la ANFP.

La versión de Luka Tudor

“Siempre he ido de frente. A algunos les puede gustar mi manera de ser. A otros no. Pero también pienso que no tengo nada que esconder, tengo mi conciencia tranquila”, aseguró Tudor en el medio nacional, quien igual dio a conocer que tras el episodio sufrió una descompensación que lo dejó “mal de salud”.

Renuncié porque era lo correcto. Tenía que hacerlo. Y después de este evento y con lo que sabía no quería estar. — Luka Tudor

“Estuve bien hasta el miércoles o jueves de esta semana. Estuve y estaba bien, muy tranquilo porque sabía que no tenía nada que ver en todo lo que sucedió en la radio”, dijo.

“Y después, por distintas razones, me subió la presión y me puse algo mal de salud (...) el viernes anterior al programa me encontraron vértigo. Ahora, feliz no estoy. Me descompensé y bueno, pasó lo que tenía que pasar, que salió la verdad”, recordó.

Verdad, que en palabras del comentarista deportivo, tiene que ver con el propio reconocimiento que el periodista realizó tanto en su espacio en Direct TV como en Canal 13, donde reconoció que “no hubo encerrona” en su contra por parte de la radio y que tampoco Tudor merecía el escarnio público por un problema del cual no era responsable.

“Yo sé que me han puesto ese mote (de villano en la renuncia de Guarello de ADN), pero es el peor mote. Una de las cosas que no tengo es ir por detrás y lo he demostrado durante toda mi vida. Discutí mucho con (Marcelo) Bielsa y con Manuel Pellegrini por temas futbolísticos (...) el inconsciente te pasa la factura. Estuve sangrando de las dos fosas nasales durante una hora y tenía la presión pésima. Lo vuelvo a decir, yo estaba perfecto y supe algunas cosas que yo creo que a mí me descompensó”, explicó el exfutbolista, quien insistió en no tener idea que Cagigao “iba a aclarar temas con Juan Cristóbal”.

“No me creo nada. Y en mi vida me he equivocado en todas mis actividades. Si no soy un ángel. Y en el programa y con Guarello hemos tenido diferencias (que hemos resuelto) cara a cara y de frente. Se cerraba la puerta y chao. No éramos amigos, pero yo lo respetaba y él a mí. Yo respeto a las personas. No juzgo a nadie”, enfatizó.

Sobre el final reconoció que, a pesar de haber aclarado el tema con Guarello, y que ambos hayan renunciado a la emisora, el conflicto lo dejó muy apenado porque el “grupo” que se había formado en “Los Tenores” era “muy bueno”.

“Me da pena todo lo que pasó. Ese grupo era muy bueno. Creo que había algo choro, fuerte, potente. Yo no era amigo de todo el mundo, pero tú puedes llamar y te aseguro que la gran mayoría te va a decir, sacando este evento, lo que soy como persona”, señaló.

“Renuncié porque era lo correcto. Tenía que hacerlo. Y después de este evento y con lo que sabía no quería estar. Sigo considerando que hay gente buena (en la radio), un buen lote. Pero por ahora no quiero hablar de eso”, finalizó.