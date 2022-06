Beausejour lamentó salida de Guarello de ADN: “Le tengo una admiración y un respeto único”

La renuncia de Juan Cristóbal Guarello al equipo de comentaristas deportivos del programa “Los Tenores”, de radio ADN, por el polémico episodio vivido tras la entrevista que realizó la semana pasada al director de selecciones chilenas, el español Francis Cagigao, no sólo provocó la indignación de cientos de seguidores del periodista en redes sociales y las explicaciones que este martes tuvieron que dar en el espacio para restarse de culpas en su salida, sino que movilizó a algunos de sus compañeros en el panel a realizarle un sentido homenaje.

Como fueron los casos del periodista Francisco Mouat y el exfutbolista Jean Beausejour, este último, la más reciente incorporación del espacio radial, quien este martes aseguró que uno de los principales motivos por los cuales decidió integrarse al panel de “Los Tenores” fue por la admiración que siente por el trabajo periodístico de Guarello.

Una de las razones importantes por las que vine fue porque quería aprender, quería aprender de gente como ustedes, quería aprender de gente como Juan Cristóbal Guarello, como Danilo Díaz, como (Cristian) Arcos. — Jean Beausejour

La admiración de Bose por Guarello

En una corta pero contundente reflexión, el futbolista formado en la UC, con pasos en el profesionalismo por Colo Colo y Universidad de Chile, además de ser el único jugador chileno que ha anotado goles en dos mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), valoró positivamente el hecho que el equipo periodístico del espacio haya sincerado ante los auditores del programa los motivos de la renuncia del comunicador.

“Son situaciones, independiente del rubro al que nosotros en este momento nos dediquemos, no son situaciones buenas de pasar. Si bien no son agradables y ante los ojos de la opinión pública no queda lindo, desde lo estético, creo que hay un punto positivo. Que es que lo hicimos de cara ante los auditores y, por ende, los auditores pueden hacer su propio juicio de lo que pasó”, afirmó el otrora extremo izquierdo de la Roja.

“Y eso, bueno, nosotros no tenemos que explicar más, los auditores ya lo escucharon. No fue un conflicto interno que se dio tras bambalinas, que derivó acá y que a partir de ahí haya aristas que los auditores no conocen. No, las aristas, me parece, que las conocen todos. Y cada auditor se puede hacer un juicio de lo que pasó”, prosiguió el exfutbolista y hoy en día comentarista deportivo, quien en su alocución recordó la importancia que tuvo la presencia de Guarello en el programa radial para decidirse finalmente a formar parte del equipo de “Los Tenores”.

“Personalmente, cuando me invitan a participar de este programa una de las razones (...) tenía pensado no hacer radio, darme un tiempo, pero una de las razones de porqué acepté fue porque este es un espacio en donde se cuestiona, en donde se debate, en donde se disiente, en donde no sólo se habla de fútbol, en donde uno se sale de la caja y se mira a la sociedad en 360. Esa fue una de las razones de porqué vine. Y no me equivoqué”, expuso Beausejour, quien sostuvo que un gran responsable de esa dinámica fue el renunciado comunicador.

“Siento que en ese sentido, una de las razones importantes por las que vine fue porque quería aprender, quería aprender de gente como ustedes, quería aprender de gente como Juan Cristóbal Guarello, como Danilo Díaz, como (Cristian) Arcos, que a pesar de que yo hace mucho tiempo estuve del otro lado y que en muchas ocasiones, se lo dije a Juan Cristóbal en su minuto, en muchas ocasiones yo no estuve de acuerdo contigo, es más estando acá tampoco estuve de acuerdo, pero le tengo una admiración y un respeto único por como enfrenta el oficio del periodismo, más allá de las sanas diferencias. Y estoy muy agradecido por la bienvenida que me dio, por lo solidario que fue, y le deseo lo mejor en sus proyectos futuros”, cerró.